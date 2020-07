La lettre d’adieu de Hakimi à Dortmund

L’international Marocain, Achraf Hakimi a adressé un message d’adieu à l’équipe du Borussia Dortmund, où il a joué pendant deux saisons. Sur son compte officiel Twitter, on peut lire le message suivant : « Le temps est venu de mettre un terme à une merveilleuse étape de ma vie. Je suis prêt à quitter le club qui m’a donné tant de bonheur, après deux superbes années ».

Le jeune défenseur a ajouté : « Dès le premier moment à Dortmund, j’ai reçu beaucoup d’attention de la part du club et de la ville. Maintenant, je sais que mon choix de rejoindre cette équipe pour deux ans était le bon ».

Et de poursuivre : « Je tiens à remercier tous mes collègues, le personnel technique et les dirigeants du club pour leur amour et leur confiance, et je veux remercier les merveilleux fans qui nous ont soutenus dans chaque match ».

Le nouveau joueur de l’Inter Milan a conclu : « Au final, je voudrais remercier ma famille et mes amis pour leur soutien permanent. J’espère que nous nous reverrons … A bientôt Borussia Dortmund« .

Le club prussien a également publié un tweet, répondant à Hakimi : « Nous vous remercions également, Achraf. Bonne chance pour votre future carrière« .

Gracias, Achraf!



We thank Achraf Hakimi for his time in Dortmund and wish him all the best in his future career. pic.twitter.com/6tmUViRDt1