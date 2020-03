La liste de Vahid pour Maroc-Centrafrique critiquée

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas dévoile une liste élargie de 49 joueurs. Pas emballant, estiment les supporters marocains qui ne comprennent toujours pas certains choix de l’entraîneur.

En préparation des prochains matchs de l’équipe nationale de football au titre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021, le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a dévoilé une liste élargie de 49 joueurs.

Le stage de préparation aura lieu au Centre national Maâmoura, du 23 au 31 mars courant. Sur les réseaux sociaux, les fans de Lions de l’Atlas ont longuement critiqué la composition de cette liste. Ces derniers, justement, ne comprennent pas la décision de l’entraîneur de faire appel à des joueurs qui n’ont pas encore fait leur choix de sélection, rapporte le quotidien arabophone Al Akhbar dans son édition du lundi 9 mars.

Parmi les joueurs qui risquent de ne pas répondre favorablement à l’invitation du technicien franco-bosniaque, Al Akhbar donne quelques noms. Il s’agit de Nassim Boujellab qui évolue au club de Schalke 04, Aymen Barkok le milieu de terrain qui évolue à Düsseldorf, et Rafik Zekhnini du FC Twente. Ce dernier hésite toujours entre la sélection marocaine et celle de la Norvège. Il y a également Yassine Ben Rahou qui fait une bonne saison avec son club de Nîmes, Moha Rharsalla qui joue en Slovénie pour le Solvan Bratislava et qui a déjà joué pour les U17 du Maroc avec Driss Saddiki de Willem II.

De plus, la liste de Vahid Halilhodzic comprend 9 joueurs de la Botola qui se trouvent également sélectionnés par Houcine Amouta pour son stage de préparation au CHAN 2020 prévu au Cameroun. Le quotidien arabophone s’est même posé la question de savoir si les deux sélectionneurs, Halilhodzic et Amouta, collaboraient vraiment.

Les supporters des Lions de l’Atlas se sont également interrogés sur la pertinence de quelques choix, notamment les joueurs qui manquent de compétitivité et de temps de jeu avec leur club. On parle ici de Fayçal Fajr, le milieu de terrain de Getafe absent depuis 9 matchs, Noussair Mezraoui, le défenseur de l’Ajax Amsterdam absent pour blessure, ou encore Soufiane Boufal, qui n’arrive pas à convaincre son coach à Southampton.

source : le360.ma