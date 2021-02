la nouvelle génération de guichets automatiques bancaires débarque au maroc

Le Maroc devrait devenir un pionnier en termes de guichets automatiques bancaires (GAB) du futur. En effet, le Royaume devrait être l’un des premiers pays au monde à connaître leur déploiement, permettant un gain de temps considérable. Les détails.

Le monde a les yeux rivés sur le Maroc. Alors que, sur le Vieux Continent, les autorisations se font encore attendre pour un déploiement généralisé, la nouvelle génération de guichets automatiques bancaires (GAB) commence à faire son apparition au Maroc.

Le Royaume devrait ainsi devenir l’un des premiers pays au monde à connaître son déploiement, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc qui, dans son édition de ce 18 février, qualifie cet outil de «révolutionnaire» puisque ces GAB du futur permettront de réaliser des opérations avec des cartes sans contact ou même des téléphones mobiles. Bref, une aubaine à l’ère du paiement mobile.

Le mode d’emploi? Avec cette nouvelle génération de matériels, il sera possible d’effectuer une opération sans insérer sa carte bancaire au guichet et, dans l’avenir, d’utiliser uniquement son téléphone mobile même pour une opération de retrait de billets. Comment? Il sera possible, à distance, de fixer le montant qu’on souhaite retirer et de passer à n’importe quel GAB équipé de ladite technologie pour récupérer ses billets en quelques secondes, comme le décrit le journal, mettant en avant un gain de temps inestimable.

Pour faire fonctionner cette machine high tech et les mobiles, la technologie NFC (Near Field Communication), une communication sans fil à courte portée et à haute fréquence, est nécessaire pour un échange d’informations. Et le journal d’évoquer la question de la sécurité: les codes PIN utilisés sont cryptés pour éviter le piratage et les GAB sans contact (ou contactless) sont dotés de caméras et d’une alarme qui se déclenche automatiquement si un tiers s’approche de trop près d’un client au guichet.

