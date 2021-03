La parité USD/MAD repasse au-dessus des 9 dirhams

La dépréciation du dirham face au dollar se poursuit et la parité USD/MAD passe de 8,94 à 9,01 en une semaine, soit une hausse de 0,77%, selon Attijari Global Research.

Dans sa note « Weekly MAD Insights – Currencies » pour la semaine allant du 1er au 05 mars courant, AGR souligne que malgré le creusement des spreads de liquidité entre le cours central et le cours de référence du MAD de 20 points de base (PBS) à -3,78% contre -3,58% une semaine auparavant, l’effet marché demeure limité à -0,21%.

Dans ce sens, la dépréciation du dirham s’explique principalement par un effet panier de +0,98%, suite à l’évolution significative de la parité EUR/USD durant cette semaine, ajoute la même source, notant que la liquidité du marché des changes a été marquée par un certain équilibre des opérations Import/Export et que la position de change bancaire moyenne s’est stabilisée autour de 4,6 milliards de dirhams (MMDH).

« Dans un contexte marqué la dépréciation du dirham, la pertinence des stratégies de couverture du MAD initiées auparavant, se confirme. Compte tenu d’un effet panier plus important que l’effet marché et d’une volatilité élevée de la parité EUR/USD, nous maintenons notre recommandation aux Corporates importateurs d’initier des stratégies de couvertures sur le MAD », recommandent les analystes d’AGR. En ce qui concerne les perspectives d’évolution EUR/MAD et USD/MAD, les analystes ont maintenu inchangées leurs prévisions de l’évolution du dirham à court terme et ce, tenant compte de la dépréciation du dirham aux niveaux initialement prévus au cours des dernières semaines, ainsi que le maintien des prévisions EUR/USD à l’international.

Ainsi, la monnaie nationale ressort en légère appréciation face au dollar à horizons 1 et 2 mois et en dépréciation à horizon 3 mois. Face à l’euro, celui-ci devrait se déprécier à horizons 1,2 et 3 mois par rapport aux cours actuels.

Le dirham s’apprécierait face au dollar de 0,3% et de 0,1% à horizons 1 et 2 mois et se déprécierait de 0,1% à horizon 3 mois. La parité USD/MAD se situerait à 8,98, 9,00 et 9,02 à horizons 1, 2 et 3 mois, contre 9,01 actuellement.

Les niveaux de dépréciation du dirham face à l’euro atteindraient 1,1%, 1,3% et 1,6% à horizons 1, 2 et 3 mois. Par conséquent, la parité EUR/MAD s’établirait à 10,87, 10,89 et 10,91 contre un cours actuel de 10,74.

