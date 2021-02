L’AMCA s’allie au ministère de l’Industrie pour promouvoir le Made in Morocco

L’Association marocaine de la communauté achats (AMCA) s’engage à contribuer au projet national « Made in Morocco ».

Un partenariat est en cours de mise en place avec le ministère de l’Industrie afin de soutenir la production et la fabrication locale dans le cadre du Plan de relance industrielle.

Ainsi, une première réunion jugée fructueuse a été tenue avec la Direction du Commerce intérieur du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique traçant la feuille de route du partenariat entre les deux Organisations.

Selon l’AMCA, une enquête sera réalisée par l’Association auprès de ses adhérents permettant de dénicher les produits/composants actuellement importés qui peuvent être produits localement.

Une attention particulière sera accordée aux produits/composants importés rencontrant certaines contraintes : accessibilité, lead Time, franco commandes, réglementation import/transport, immobilisation de ressources financières dans le stock, frais d’approche importants, ruptures fréquentes…

De son côté, le ministère mobilisera les filières industrielles pour répondre au besoin et assurer une production locale en apportant tout le soutien nécessaire y compris dans le domaine de la normalisation.

Les expériences réussies seront modélisées, documentées et reproduites au fur et à mesure des opportunités dénichées et identifiées par les acheteurs. Pour l’AMCA, cette initiative a pour but de contribuer à promouvoir le Made in Morocco et à soutenir le plan de relance industrielle 2021-2023 mais aussi à développer les futurs filières exportatrices.

Rappelons que parmi les ambitions du plan de relance industrielle, la substitution aux importations par la production locale.

La cellule, «War-room», mise en place par le ministère pour accompagner les porteurs de projets a retenu, à ce jour, 357 projets répartis en 10 secteurs sur différentes régions du Maroc et représentant un potentiel de 21 milliards de DH permettant de substituer à l’import 62% de l’objectif fixé à 34 milliards DH.

source : lematin.ma