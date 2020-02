le maroc, champion du monde arabe en électricité renouvelable (étude)

Le Maroc est en tête des pays arabes dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, suivi de l’Égypte et de la Jordanie, révèle une étude économique publiée récemment par le King Abdullah Center for Petroleum Studies and Research (CAPSARC), d’Arabie Saoudite.

L’étude indique que le secteur des énergies renouvelables a besoin de plus de travailleurs par mégawatt que les secteurs basés sur les combustibles fossiles. Elle souligne que ce type d’énergie représente environ 1% de l’emploi total au Maroc, en Égypte et en Jordanie.

Ces chiffres sont conformes aux estimations récentes de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), selon lesquelles les énergies renouvelables sont capables d’employer plus de 40 millions de personnes d’ici 2050.

Selon l’AIE, le nombre d’emplois que le secteur de l’énergie créera en général atteindra 100 millions d’emplois d’ici 2050.

Le CAPSARC souligne, à ce propos, que l’augmentation de la main-d’œuvre nécessite l’existence de marchés compétitifs, interactifs et motivants pour attirer les talents locaux. De plus, cette question devrait être une raison supplémentaire, pour les gouvernements, de diversifier le mix énergétique en réduisant le chômage des jeunes.

Pour l’étude, l’actuelle faible contribution des secteurs des énergies renouvelables à la création d’emplois, au Maroc, en Égypte et en Jordanie, est due au manque de diplômés dans les disciplines scientifiques, techniques et d’ingénierie, qui constituent l’épine dorsale de ce secteur.

