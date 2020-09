Le Maroc ouvre ses frontières aux étrangers, à certaines conditions

L’info a fait le tour des grandes entreprises de la place: il s’agit de la réouverture des frontières marocaines au profit de certains ressortissants étrangers. Explications.

Une source diplomatique a fait savoir que le Maroc a décidé l’ouverture des frontières aériennes et maritimes du Royaume pour une catégorie d’étrangers.

Ainsi, les ressortissants étrangers qui veulent se rendre au Maroc pour une mission officielle ou auprès d’une entreprise privée pourront désormais être autorisés à entrer au Maroc à condition de présenter une copie de la pièce justificative fournie par l’établissement qui les a invités et d’un test COVID-19 négatif dont la date de validité ne dépasse pas 48h. Cette pièce justificative devra être cachetée par l’entreprise et signée par un responsable avec toutes les informations concernant le voyageur (numéro de passeport, RC, objet de la visite, lieu d’hébergement, etc.)

Selon nos sources, cette décision prise par le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résident à l’étranger est intervenue à la demande de la CGEM.

Le ministère a également autorisé l’entrée au Maroc aux étrangers qui disposent d’une réservation confirmée dans un établissement hôtelier et du test COVID-19 négatif. Il s’agit bien évidemment des ressortissants non soumis aux formalités de visa.

Toutefois, les frontières terrestres, maritimes et aériennes demeurent officiellement fermées, et ce, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire qui pourrait, par ailleurs, être reconduit, au vu de la recrudescence des cas de contamination au COVID19 aussi bien au Maroc que dans plusieurs autres pays.

source : leseco.ma