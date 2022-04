Le Maroc participe au salon du commerce international des fruits à Berlin

Le Maroc prend part au Salon Fruit Logistica de Berlin qui se tient du 5 au 7 avril 2022. Cet événement est un rendez-vous annuel d’échange pour les professionnels du marché international de fruits et légumes.

La participation marocaine au Salon Fruit Logistica de Berlin est organisée par l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations. L’occasion ainsi de mettre en exergue la diversité, la qualité des fruits marocains et leur potentiel d’export.

Pour cette édition, le Royaume sera représenté par une délégation d’une vingtaine de professionnels du secteur des fruits et légumes, lesquels pourront s’informer des nouvelles tendances du marché et des dernières technologies utilisées dans le secteur des fruits et légumes.

La délégation marocaine fera ainsi la promotion des produits agricoles nationaux et explorera de nouvelles voies d’accès à de nouveaux marchés au grand potentiel. Elle mettra aussi à l’honneur l’offre marocaine de fruits et légumes ainsi que le savoir-faire des agriculteurs nationaux dans ce domaine.

Environ 2.000 exposants en provenance de 87 pays présenteront pendant trois jours toute la chaîne qui garantit au consommateur en toute saison un approvisionnement en fruits et légumes frais de la meilleure qualité.

source : le360.ma