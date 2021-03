Le Maroc, premier pays arabe exportateur vers le Mexique en 2020

LE MAROC S’EST POSITIONNÉ EN 2020 COMME LE PREMIER PAYS ARABE EXPORTATEUR VERS LE MEXIQUE, AVEC PLUS DE 298 MILLIONS DE DOLLARS DE PRODUITS EXPORTÉS, SELON DES CHIFFRES DU CONSEIL MEXICAIN DU COMMERCE EXTÉRIEUR (COMCO).

Le Royaume exporte notamment des phosphates de calcium, des pièces de rechange de véhicules et d’avion ainsi que des produits de la pêche maritime.

Les exportations marocaines vers la seconde économie d’Amérique latine enregistrent ainsi une hausse substantielle en dépit des contraintes liées à la pandémie du Covid 19, souligne l’ambassade du Maroc à Mexico dans un communiqué. Le Royaume se positionne désormais comme le plus grand pays arabe exportateur vers ce grand marché, devant les Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, Oman et l’Égypte.

Deuxième partenaire commercial africain du Mexique, le Maroc a importé, pour sa part, de ce pays environ 26 millions de dollars de biens composés notamment de butanes et de matériels électroniques et mécaniques. « Tandis que le commerce bilatéral avec le Mexique s’est élevé à un total de 324 millions de dollars, les perspectives de développement de ces échanges sont prometteuses », relève-t-on de même source.

Cité dans le communiqué, l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, souligne « l’intérêt manifeste » des opérateurs mexicains pour renforcer les liens économiques avec le Royaume, émettant l’espoir que le potentiel commercial entre les deux pays soit pleinement exploité.

Dans ce sens, il a relevé l’importance de favoriser notamment les échanges de visites d’hommes d’affaires pour stimuler l’investissement et le commerce, et de tirer profit de la convention de coopération conclue en 2004 à Mexico entre le Conseil mexicain du commerce extérieur et la Confédération générale des entreprises du Maroc.

