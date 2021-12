Le nouveau Spider-Man dépasse un milliard de dollars au box-office

Le nouveau Spider-Man est devenu le premier film de l’ère Covid à dépasser un milliard de dollars, durant le weekend de Noël dans le box-office.

« Spider-Man: No Way Home », avec la star britannique Tom Holland, a collecté 467,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 587 millions à l’international, soit plus d’un milliard de dollars sur 12 jours, confirmant les attentes des analystes, a indiqué dimanche Exhibitor Relations, cabinet spécialisé dans l’industrice cinématographique.

Le film rejoint ainsi « Star Wars: The Force Awakens » qui était parvenu à cette performance en 2015, selon le magazine Variety, et ce malgré la propagation de Omicron, le variant très contagieux du Covid-19 qui perturbe à présent le monde entier.

Avec un montant estimé à 23,8 millions de dollars, « Sing 2 » a été la tête de l’affiche du weekend.

Il a devancé « The Matrix: Resurrections » et « The King’s Man » qui ont obtenu respectivement 12 millions de dollars et 6,4 million de dollars.

source : menara.ma