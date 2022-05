Le Nouveau Volkswagen T-Roc au Maroc

Les voitures Volkswagen sont des véhicules qui font appel à votre côté rationnel plutôt que votre côté émotif. Cependant, quand la Volkswagen T-Roc a été révélée, on a beaucoup parlé d’un nouveau type de VW avec autant de style que de substance.

Et, en effet, ce SUV a maintenant plus de présence sur la route que jamais, après un rafraîchissement à mi-vie, parce que cela a apporté de plus grandes prises d’air avant, phares LED standard et une barre lumineuse LED qui parcourt la largeur de la calandre avant.

La question est, devriez-vous choisir le T-Roc sur ces rivaux?

Vous trouverez les réponses dans cet article. De plus, nous vous indiquerons si le T-Roc est agréable à conduire, combien d’espace il y a à l’intérieur, quel moteur et choix de finition nous recommandons, et bien plus encore.

Comportement sur route

C’est une voiture légère et facile à conduire à travers le paysage urbain.

Même sur les routes ouvertes, le T-Roc est rassurant. La direction bien pondérée et réactive fait votre affaire et il y a assez d’adhérence et d’équilibre pour que vous vous sentiez en confiance.

Une fois que vous aurez atteint la vitesse de croisière sur l’autoroute, vous constaterez que le T-Roc réussit très bien à vous isoler du bruit de la route et du vent – mieux que tous ses rivaux, en fait – alors si vous appréciez le calme et la détente, vous aimerez beaucoup le T-Roc.

Position conducteur

Si vous aimez une position de conduite surélevée, vous aimerez la Volkswagen T-Roc. Avec un siège conducteur qui a une bonne quantité de réglage et de soutien lombaire réglable de série sur tous les deux niveaux de finition, Il vous place plus haut au-dessus de la route que d’autres SUV.

Le tableau de bord est organisé d’une manière sensée, avec tous les boutons exactement où vous les attendez. Toutes les versions sont livrées avec un Virtual Cockpit clair (à la place des cadrans analogiques) et des commandes sur le volant pour parcourir les différents affichages.

La position de conduite relativement élevée du T-Roc, combinée à de minces piliers de pare-brise, vous offre une vue imprenable sur la route. La visibilité arrière est plus limitée mais parce que vous avez des capteurs de stationnement avant et arrière de série, ce n’est pas un problème majeur.

Position passagers

Il est peu probable que quelqu’un soit assis devant dans une Volkswagen T-Roc et pense, « Je n’ai pas assez de place ». Les sièges glissent vers l’arrière un long chemin et il y a beaucoup de hauteur au plafond.

L’espace de rangement est également impressionnant. Le T-Roc dispose d’un grand compartiment central, d’un espace sous l’accoudoir avant, de larges poches de porte et d’une grande boîte à gants.

Motorisations

Le nouveau T-Roc est disponible actuellement avec une motorisation Diesel 2.0 L développant 143 Chevaux couplé à une boite de vitesse automatique DSG à 06 rapports en affichant une consommation plus que correct de 5,3 L/100.

La gamme au Maroc

A travers le réseau CAC au Maroc vous avez actuellement le choix entre deux finitions pour le T-Roc : Sport ou X’tréme.

La finition Sport est largement équipée en optant pour la finition X’téme vous opterez pour des éléments supplémentaires : Jantes en alluminium de 18 pouces, une sellerie cuir, siéges avant chauffants, …. Est-ce que ça vaut le coup de débourser 15 000,00 Dhs en plus à vous de juger ? Mais se faire plaisir n’a pas de prix.

Verdict

Vous obtenez rarement quelque chose pour rien dans ce monde et, bien sûr, le prix que vous payez pour un T-Roc est plus profitable que ce que vous obtenez avec certains de ses rivaux.

Prix Volkswagen T-Roc au Maroc à partir de 370 000,00 Dhs.

source : leguideauto.ma