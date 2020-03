LE PRIX DE L’AIL ATTEINT DES SOMMETS

Autre effet collatéral du Coronavirus ces derniers jours, le prix de l’ail est devenu inaccessible.En raison de la baisse des importations en provenance de Chine et d’Espagne dans une moindre mesure, il se négocie désormais dans une moyenne minimale de 40 dh le kgLa Chine ayant suspendu ses exportations, l’ail n’arrive que difficilement du voisin espagnol sur les marchés marocains et se trouve par conséquent en voie de disparition, ce dernier ayant décidé de fournir en priorité les européens au détriment des africains. Selon les commerçants qui assistent à une surenchère effrénée, cette flambée du prix de cette denrée pourrait s’accélérer et atteindre les 60 voire 80 dh dans un contexte de pénurie générale.Pour rappel, la Chine est le premier producteur mondial d’ail couvrant les besoins de 80% du marché mondial alors que dans l’imaginaire marocain, ce produit est issu de l’agriculture locale.

source : actu-maroc.com