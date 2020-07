le secteur automobile vu par umnia bank: le rebond de juin, un signe prometteur pour le marché

Pour la banque participative, les signes d’une vraie reprise sont là, les chiffres du mois de juin le prouvent. Explications.

Selon Umnia Bank, c’est là une bonne nouvelle pour un secteur qui a subi un effondrement des ventes en avril et en mai alors que le début d’année donnait des signes positifs. Mais l’offre est toujours là, et elle se veut encore plus attractive. Les circuits de financement et de distribution sont opérationnels et, surtout, l’engouement des Marocains pour l’automobile reste intact.

Ce retour en grâce de l’automobile s’accompagne d’un phénomène nouveau: beaucoup de consommateurs s’interrogent sur les conséquences pratiques de la crise du Covid-19 et pensent à s’équiper et à investir dans une automobile dans les mois qui viennent.

« Cette nouvelle donne qui laisse entrevoir une arrivée massive sur le marché de primo-acquéreurs, nous permet d’être très optimistes. Nos récents investissements en témoignent: chez Umnia Bank, nous avons repensé en profondeur nos processus pour gagner en efficacité. Nous avons complètement renouvelé notre plate-forme de distribution digitale Ucars pour faciliter le parcours client et offrir une expérience d’achat inédite », indique Adnane El Gueddari, directeur général d’Umnia Bank.

Il n’est plus besoin de se déplacer pour choisir son automobile et trouver la formule de financement la plus adaptée à ses besoins.

« Avec cette démarche novatrice, nous accompagnons à la fois nos partenaires, que sont les distributeurs automobiles, dont le succès nous tient à coeur, et nos clients dont la satisfaction est au centre de nos préoccupations », explique Adnane El Gueddari.

source : le360.ma