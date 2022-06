L’écosystème «Tasdircom» bientôt sur les rails

Le ministère de l’industrie et du commerce active sa promotion des exportations marocaines. Il sera procédé prochainement au lancement d’un nouvel écosystème d’accompagnement baptisé «Tasdircom». L’objectif étant de rassembler une panoplie de programmes et de mécanismes d’aide à l’exportation. L’annonce a été faite par Abdelouahed Rahhal, directeur général du commerce au sein du ministère de l’industrie et du commerce. Le responsable lors de son intervention à une rencontre organisée, jeudi 2 juin, par la Confédération générale des entreprises du Maroc CGEM, a affirmé qu’un potentiel de 120 milliards de dirhams d’exportations a été identifié par le groupe de travail créé au sein du département ministériel. Ce chiffre correspond en effet aux capacités de production existantes mais inexploitées. De même, un groupe de travail export s’est penché sur l’élaboration de 1.200 fiches techniques par couple produit/marché représentant des opportunités d’exportation pour les entreprises marocaines. Le groupe a également travaillé sur 60 projets d’investissement pour les entreprises marocaines à l’étranger en vue de stimuler leurs exportations.

Traitant des défis et des opportunités de l’acte d’exporter du Maroc, la rencontre de la CGEM a réuni un panel diversifié d’intervenants. Citons à leur tête l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX). A cet égard, Hakim Marrakchi, vice-président de l’Association, a souligné la nécessité de fluidifier et faciliter la logistique pour encourager les expéditions des produits marocains vers le marché international. «L’export a désormais un rôle particulier à jouer, dans la mesure où celui-ci constitue la résultante de l’ensemble des politiques qui sont en cours au Maroc et qui sont préconisées par le rapport du nouveau modèle de développement (NMD) en termes de compétitivité, de recherche de nouveaux marchés mais également en termes de développement de secteurs», indique M. Marrakchi. Le vice-président de l’ASMEX a par ailleurs évoqué la dynamique positive qu’affichent les exportations à l’heure actuelle.

«Le Royaume connaît actuellement une croissance des exportations du fait que la compétition et la concurrence avec l’Asie a baissé, puisque les frais de transport ont augmenté, ce qui a par ricochet rendu la position du Maroc intéressante dans ce sens». L’institution financière publique Tamwilcom était également de la partie. Son directeur général, Hicham Znati Serghini, a lui aussi abordé le trend haussier qu’empruntent les exportations marocaines. «Le dynamisme actuel de l’économie marocaine repose en grande partie sur la dynamique des entreprises exportatrices et l’internationalisation des entreprises, principalement de petites ou moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire», explique-t-il. Et de préciser qu’à ce jour «le potentiel est très important en dépit d’avoir quelque chose entre 4.000 et 4.500 entreprises qui sont régulièrement dans une activité d’export».

Il est à souligner que Tamwilcom met un certain nombre d’outils à la disposition de ses partenaires du secteur financier en matière de réduction de risque et d’ouverture de financement. Peu importe le besoin que peut ressentir aujourd’hui une entreprise exportatrice, les solutions existantes sont assez importantes et surtout avantageuses, par rapport aux entreprises qui n’exportent pas.

Plus de 139 milliards DH exportés à fin avril

Selon les derniers indicateurs de l’Office des changes, les exportations marocaines ont enregistré un accroissement de 35,41 milliards de dirhams pour atteindre les 139,01 milliards de dirhams à fin avril, soit une amélioration de 34,2% en glissement annuel. Cet accroissement a été observé dans la majorité des secteurs. Citons en premier les phosphates et dérivés dont les ventes à l’export ont presque doublé passant de 18,19 milliards de dirhams à 36,14 milliards de dirhams à fin avril 2022.

Pour ce qui est des exportations du secteur agriculture et agroalimentaire, elles se sont situées à 32,83 milliards de dirhams à fin avril 2022 contre 28,44 milliards de dirhams au titre de la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 15,4%. De leur côté, les exportations du textile et cuir se sont accrues de 33,6%, soit un additionnel de 3,65 milliards de dirhams au titre des quatre premiers mois de l’année 2022.

Les ventes du secteur de l’automobile affichent un accroissement de 12,9% pour atteindre les 31,99 milliards de dirhams à fin avril 2022 contre 28,34 milliards de dirhams une année auparavant. Ce niveau dépasse ceux enregistrés durant la même période entre 2018 et 2021. Notons que la part de ces ventes dans le total des exportations a reculé de 4,3 points se situant à 23% à fin avril 2022 contre 27,3% à fin avril 2021.

