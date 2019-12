LES ÉNERGIES RENOUVELABLES RAPPROCHENT L’AMCA ET QUADRAN MAROC

L’AMCA et Quadran Maroc ont récemment signé une convention de partenariat et s’engagent, entre autres, à mener des actions conjointes en vue de favoriser et promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

L’Association marocaine de la communauté achats (AMCA) et Quadran Maroc, producteur indépendant d’électricité d’origine renouvelable, ont décidé de s’allier, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi 24 décembre. En vertu de l’accord signé, les deux parties s’engagent à mener des actions conjointes en vue de favoriser et promouvoir l’usage des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, notamment par les membres de la communauté achats, à travers l’organisation de conférences et de workshops portant sur les achats responsables, l’économie d’énergie, le green purchasing et les nouvelles lois sur l’énergie.

Notons également que l’accord vise à augmenter la portée des actions mises en place conjointement pour promouvoir les solutions offertes par Quadran Maroc auprès de la communauté achats. «La transition énergétique permet aux entreprises d’agir en faveur de l’environnement, d’être éco-responsables, de réduire leurs factures énergétiques et de gagner en compétitivité», a souligné Yassine Serhani, président de l’AMCA. De son côté, Damien Granjon, DG de Quadran Maroc, a fait remarquer que ce partenariat visait à accompagner l’AMCA sur le long terme.

Rappelons que cet accord de partenariat a été signé en marge du symposium des achats du Maroc 2019, organisé le 22 décembre à Casablanca sous le thème «Les perspectives de la fonction Achats à l’horizon 2025».

source : le360.ma