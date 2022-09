Lions de l’Atlas : qui sont les membres du staff technique de Walid Regragui ?

Le nouvel entraîneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, sera présenté ce mercredi 31 août à partir de 17 h lors d’une conférence de presse qui se tiendra au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora. Regragui ne sera pas le seul nouveau visage de l’encadrement technique, l’ancien entraîneur du FUS débarque avec son propre staff, qui succède à celui de Vahid Halilhodzic.

Comme toujours, chaque nouvel entraîneur fait appel à ses hommes de confiance pour former un nouveau staff technique pour encadrer les Lions de l’Atlas. Dans ce sens, Walid Regragui a constitué le sien. Il sera épaulé par l’ancien international Gharib Amzine, qui occupe actuellement le poste d’entraîneur adjoint de Troyes. Le journal l’«Est Éclair» assure que le nouvel entraîneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a contacté Amzine à la mi-août pour lui proposer le poste. Le journal précise que l’ancien milieu de terrain de l’Estac a rencontré le directeur sportif de l’Estac, François Vitali, et lui a fait part de sa décision de quitter le club troyen pour rejoindre le Maroc qui disputera la prochaine Coupe du monde au Qatar. Gharib Amzine doit s’asseoir une dernière fois sur le banc troyen ce mercredi soir à Monaco, avant de rejoindre la sélection marocaine jeudi.



Omar Harrak, entraîneur des gardiens de but



Le poste d’entraîneur des gardiens de but sera confié à Omar Harrak. Âgé de 33 ans, Harrak a déjà une riche carrière derrière lui. Formé à Milanello (centre de formation de l’AC Milan), Harrak a entamé sa carrière à la section juvénile de l’Espagnol Barcelone. Ensuite, il a travaillé à Sabadel avant d’atterrir à Girona en 2014. Son passage à Girona a coïncidé avec celui de Yacine Bounou au club catalan. Ils ont passé ensemble 4 ans. Le portier international marocain a beaucoup appris d’Omar Harrak. Ce dernier a ensuite fait un passage à Getafe et ensuite au club chypriote AEK Larnaca.



Adil Ramzi : tout dépend des négociations avec le PSV Eindhoven



Adil Ramzi a été annoncé avec insistance dans un premier temps pour être un des adjoints de Walid Regragui, mais la piste qui mène à lui a désormais du plomb dans l’aile, même si elle n’est pas complètement écartée. L’ancien joueur du Kawkab de Marrakech pourrait compléter le staff des Lions de l’Atlas, s’il parvient à un accord avec son club, le PSV Eindhoven.



Moussa Habchi garde son poste d’analyste vidéo



Ancien analyste de l’équipe de Belgique, Moussa Habchi, arrivé dans les bagages de Vahid Halilhodzic, devrait conserver son poste. Sous contrat avec la FRMF jusqu’en 2024, Habchi est une mine d’informations pour Regragui, puisqu’il connaît très bien l’équipe de Belgique, avec laquelle il a passé trois ans et demi.

