Lions de l’Atlas Vs Pharaons, comme on se retrouve

C’est l’heure de la revanche. Les Lions de l’Atlas sont confrontés aux Pharaons, ce dimanche en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, comme ce fut le cas en 2017.A

C’est l’Égypte que le Maroc affronte, ce dimanche 30 janvier à 16 heures, en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Les Pharaons, tenaces, ont fait tomber la Côte d’Ivoire après un interminable huitième de finale (0-0, t.a.b 5-4), ce mercredi 26 janvier.

C’est donc un derby arabe et nord-africain que s’offrent les hommes de Vahid Halilhodzic. Une 27e confrontation entre les deux nations, 12 s’étant soldés par une victoire du Maroc, contre 3 défaites et pas moins de 11 nuls.

Les coéquipiers de Mohamed Salah avaient notamment éliminé le Maroc en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2017, au Gabon, après un but de Kahraba.

Cette Égypte court assidument vers une huitième étoile, 12 ans après Angola 2010. Et en écartant l’impressionnante Côte d’Ivoire, tombeuse de l’Algérie au premier tour, elle a prouvé qu’elle pouvait y arriver.

Malgré son penalty victorieux, Mohamed Salah n’aura pas été l’Égyptien le plus en vue de ces huitièmes de finale. Mohamed Elneny a été d’une précision folle: 90% de passes réussies, 9 récupérations, 3 dégagements, 2 occasions créées et 1 prix d’«Homme du match», donc mérité.

En phase de groupes, l’Égypte a fini deuxième du groupe D, derrière le Nigeria, avec 6 points (2 victoires et 1 défaite), n’encaissant qu’un seul but. La défense est donc l’un des points forts de ces Pharaons.

Pour preuve, dans le onze-type de la phase de poules de cette CAN 2021, l’Égypte place deux joueurs: le défenseur central vétéran Ahmed Hegazy et le gardien de but Mohamed El-Shenawy.

Bien organisée, sertie de ses nombreux joyaux, coachée par l’imprévisible Carlos Queiroz, auréolée par un glorieux passé, l’Égypte est l’adversaire à abattre pour les Lions s’ils veulent définitivement conjurer le mauvais sort et accéder à une demi-finale de Coupe d’Afrique pour la première fois depuis 2004.

