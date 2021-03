L’OCP et le CAM améliorent l’accès des agriculteurs aux solutions mobiles de financement

L’OCP, partenaire historique de la filière agricole et des agriculteurs, et le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), leader incontesté de l’accompagnement du monde rural, se sont associés pour mieux servir les agriculteurs et les petits agriculteurs, en leur offrant la possibilité de financer leurs projets à partir de l’application mobile @tmar.

A cet effet, le nouveau service de financement « Imtiazat-e » du GCAM est désormais intégré au niveau de l’Application mobile de conseil agricole @tmar, indiquent les deux groupes lundi dans un communiqué conjoint.

En un seul clic, les agriculteurs atterrissent directement sur l’application « Imtiazat-e » permettant ainsi de traiter la demande de financement quasiment en temps réel, précise la même source, soulignant que cette application bancaire est la première au Maroc qui offre un parcours interconnecté via « @tmar ».

L’agriculteur initie sa demande de financement sur l’application mobile @tmar et poursuit son expérience sur « Imtiazat-e » en toute simplicité sans avoir à se déplacer dans une agence du GCAM.

Et de préciser que « Imtiazat-e » permet aux agriculteurs de consulter leurs comptes, de renouveler leurs crédits à court terme, de faire le suivi des subventions de l’Etat dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA) ainsi que de souscrire à l’Assurance multirisque climatique.

Il s’agit aussi d’initier une demande de financement des intrants (semence et engrais…) avec déblocage du financement auprès du fournisseur directement, outre le règlement automatique des achats auprès de certains partenaires, et le suivi de ses engagements chez le Crédit Agricole du Maroc ainsi que ses règlements fournisseurs.

Aujourd’hui, ce service de financement vient étoffer l’offre « @tmar » qui se veut un réel conseiller digital au service de l’agriculteur pour l’accompagner dans la réussite de son investissement tout au long du cycle de la culture. Développée avec et pour les agriculteurs, @tmar ambitionne de rendre l’information scientifique disponible pour tous, tout en facilitant la prise de décision relative à leur activité agricole notamment sur le volet technique, agronomique et économique.

Cette collaboration de référence entre OCP et le GCAM permet aujourd’hui à l’agriculteur de découvrir, tout en restant chez lui, l’ensemble des offres et services de financement proposés par le GCAM et d’accéder, de façon simple, fluide et sécurisée, au financement nécessaire pour ses différents projets agricoles, notamment l’achat de matériel agricole, le financement de projets agricoles, l’extension de superficie ou investissement de projet pointu.

Un an après son lancement, @tmar a pu accompagner plus de 150.000 agriculteurs dans leurs activités agricoles, surtout en cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19. L’application a pu assister les agriculteurs à mieux gérer leurs productions sur des bases scientifiques. L’équipe Al Moutmir, à travers sa page Facebook, a pu assister les agriculteurs afin de les accompagner dans l’utilisation des différents services offerts et pour soutenir l’usage du digital pour tous et partout en milieu rural.

@tmar est une application 100% marocaine, conçue et développée dans sa globalité par une expertise technique nationale. Ingénieurs agronomes, ingénieurs informaticiens, ingénieurs télécoms, architectes de solutions, designers d’applications et bien d’autres forces vives. Le GCAM a, de son côté, su innover pour apporter à l’agriculture marocaine des solutions de financement durables tant d’un point de vue économique, que social et environnemental.

Le Groupe exploite l’opportunité du digital pour faciliter l’accès des agriculteurs au financement à travers des parcours digitaux interconnectés.

source : menara.ma