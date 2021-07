Lors du Volvo Cars Tech Moment : Volvo Cars dévoile ses ambitions futuristes

On en sait davantage sur la stratégie d’avenir de Volvo Cars et ses collaborations futures.

En effet, le constructeur a levé le rideau, mercredi dernier, sur les détails de sa future feuille de route technologique lors du Volvo Cars Tech Moment. Cet événement diffusé en ligne «illustre la façon avec laquelle le groupe est aujourd’hui en train d’évoluer pour devenir un constructeur de voitures haut de gamme entièrement électriques, mais aussi un leader mondial du segment électrique haut de gamme à l’horizon 2030», souligne la marque indiquant que durant ce rendez-vous, Volvo Cars a donné au public un premier aperçu sur toutes les nouvelles technologies qui sous-tendent l’avenir du constructeur automobile, tout en expliquant que les voitures Volvo de la prochaine génération seront 100% électriques.

Cet événement a connu la participation de différents intervenants dont des représentants de Google, Luminar, Northvolt et Nvidia. Plusieurs thématiques ont été abordées comme la voie de l’entreprise vers une électrification complète, son ambition d’internaliser davantage le développement de logiciels, sa centralisation informatique, son plan pour le prochain niveau de technologie de sécurité et sa stratégie d’introduction d’une conduite autonome sûre.

Vers des véhicules 100% électriques

La firme a dévoilé son approche future de l’info-divertissement tout en présentant un concept car qui a permis de visualiser sa feuille de route technologique et qui a donné un aperçu relatif à l’avenir du design à l’ère du 100% électrique. «Parallèlement au fait que nous allons devenir une entreprise de voitures haut de gamme purement électriques à l’horizon 2030, nous nous engageons également à créer les meilleures voitures de nos 94 ans d’histoire», indique Håkan Samuelsson, directeur général de Volvo Cars, relevant qu’il s’agit là «d’une période très passionnante dans notre développement.



A ce titre, nous ne manquerons pas de répondre à la demande croissante de nos clients pour des voitures purement électriques à même d’offrir une connectivité encore plus transparente, mais aussi de mettre à leur disposition des normes de sécurité de pointe et de leur donner accès à une conduite autonome ultra avancée et fiable». Il faut dire que Volvo Cars s’est engagée dans une électrification totale et dans la mise en place de toute une série de plans ambitieux relatifs à sa prochaine génération de voitures entièrement électriques. La firme vise la conception de voitures électriques dont l’autonomie réelle doublera en comparaison avec ce que le marché actuel a à offrir.

Elles permettront en outre d’atteindre une rapidité de recharge optimale de leurs batteries et ce à des coûts nettement plus inférieurs, aussi bien pour leur acquisition que pour leur recharge. A la moitié de l’actuelle décennie, Volvo Cars ambitionne d’écouler pas moins de 1,2 million de voitures dans le monde, dont au moins la moitié seront des voitures électriques. Au niveau financier, le constructeur vise une marge d’exploitation annuelle de 8 à 10% à partir du milieu de la décennie.



La marque attribue cela à la hausse de ses ventes, à l’instauration de canaux de vente et de distribution plus efficaces, à l’encouragement de synergies avec ses filiales et à la proposition d’une très large gamme de modèles électriques. «En plus d’équiper systématiquement l’intérieur de ses voitures d’ordinateurs centraux de pointe conçus par Nvidia, Volvo Cars commencera également à développer ses logiciels en interne. Le Groupe est d’ailleurs profondément convaincu du rôle croissant du software en tant que différenciateur dans l’utilisation de voitures du futur et en tant que moteur de croissance rentable», explique la même source.

Sécurité et conduite autonome

Volvo Cars mise sur cette nouvelle stratégie qui lui permettra «d’améliorer sa flexibilité, d’accélérer ses vitesses de développement et de déployer, de manière très rapide, de nouveaux services, technologies et logiciels à distance (over-the-air)». Il se dit fidèle à sa philosophie et à son leadership en matière de sécurité et fondera la prochaine génération de ses modèles sur de nouvelles normes en matière de sécurité.



Dans cette perspective, les futures voitures Volvo accueilleront les différents dispositifs liés à la conduite autonome parmi lesquels les capteurs LiDAR de Luminar. De plus, Volvo ambitionne d’exploiter la puissance des données en temps réel afin d’améliorer de manière constante les niveaux de sécurité de ses voitures. Au cours de cet événement, la marque n’a pas manqué de rappeler sa détermination à poursuivre sa collaboration avec Google, notamment pour le développement de son approche de pointe en matière d’info-divertissement et de connectivité.

source : aujourdhui.ma