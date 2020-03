L’UE PRINCIPALE DESTINATION DES FRUITS ET LÉGUMES MAROCAINS

Avec un total de près de 860.000 tonnes de produits maraîchers, l’Europe est le principal client du Maroc.

L’Union européenne est devenue le premier marché importateur de fruits et légumes marocains. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que «l’Espagne demeure le principal acheteur, notamment de tomates et plus particulièrement des produits à forte valeur ajoutée, comme les tomates cerise et grappe».

C’est ainsi, comme l’affirme le journal, que «les importations de fruits et légumes de l’UE en provenance du Maroc ont augmenté de 4% en 2019 par rapport à 2018, totalisant ainsi 1,4 million de tonnes». Les seuls produits maraîchers ont porté sur 859.095 tonnes en 2019 dont 481.706 tonnes de tomates (+7%). Sur une période plus longue (5 ans), «les importations de légumes marocains dans l’UE ont augmenté de 26% et de fruits de 53,6%», fait savoir le quotidien qui nous apprend que des actes de vandalisme ont ciblé, la semaine dernière, des camions transportant des marchandises marocaines en Espagne.



L’Economiste rappelle que l’Espagne reste l’un des principaux marchés pour les exportations marocaines avec pas moins de 267.360 tonnes de légumes marocains importés en 2019, en hausse de 10%. Même constat pour les importations de fruits qui ont progressé de 4% à 162.939 tonnes. Mieux, l’augmentation des importations espagnoles de légumes et de fruits atteint respectivement 62% et 126%. Autre progression, celle des exportations de produits agricoles frais et transformés qui ont pratiquement doublé sur la période 2010-2018, passant à 57,7 milliards de DH.

Le journal relève que le volume des exportations de produits alimentaires atteint environ 3,1 millions de tonnes. C’est une première. Ce qui fait du secteur le deuxième pourvoyeur de devises pour le pays. «Mieux, la balance commerciale alimentaire affiche, pour la deuxième année consécutive, un excèdent», relève L’Economiste qui pense que la tendance devrait se maintenir sur les années à venir.

