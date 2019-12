Marc Antoine d’Halluin nommé Président Directeur Général du Groupe MBC succédant ainsi à Sam Barnett

Le Président du Conseil d’Administration du Groupe MBC, Waleed Al-Ibrahim, annonce la nomination de Marc-Antoine d’Halluin au poste de Président Directeur Général du Groupe MBC.

Cette nomination fait suite à la démission de Sam Barnett, qui a fait part de son départ au mois d’octobre 2019, mettant un terme définitif à 17 années fructueuses passées dans l’entreprise.

Marc Antoine d’Halluin va rejoindre le Groupe MBC le 5 janvier 2020.

Al-Ibrahim a souhaité la bienvenue à Marc Antoine d’Halluin au sein du Groupe MBC, soulignant la richesse de son expérience et de ses réalisations en matière de croissance et de valeur ajoutée dans le secteur de l’audiovisuel, qui comprend la télévision payante, la production et la télévision par satellite en Europe ainsi qu’au Moyen-Orient.

Le Président souhaite à Marc Antoine d’Halluin le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions, avec pour but la réalisation du plan de croissance quinquennal de l’organisation annoncé lors du 4ème trimestre 2018.

De son côté, Marc Antoine d’Halluin a remercié le Président Al-Ibrahim ainsi que le Conseil d’Administration du Groupe MBC pour sa nomination et cette opportunité, insistant notamment sur le rôle majeur joué par son prédécesseur Sam Barnett dans la croissance de l’entreprise. Il a également souligné l’importance de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des dirigeants, cadres et employés du Groupe MBC afin d’atteindre et de réaliser les objectifs fixés.

Ayant débuté sa carrière chez Sony Pictures Entertainment (1995-1997), Marc Antoine d’Halluin est un dirigeant d’entreprise dans le domaine des médias, avec une carrière internationale dans l’industrie télévisuelle et la production.

Avant de rejoindre le Groupe MBC, il a présidé le groupe M7 basé au Luxembourg (2016-2019), une entreprise qui gère des bouquets de télévision payante par satellite en Hollande, Belgique, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie. Le groupe M7 a récemment été vendu au groupe Canal+ appartenant à Vivendi.

Précédemment, Marc Antoine d’Halluin a été PDG de Zodiak Media Group (2013-2016), une entreprise internationale de production télévisuelle; Partenaire et Co-fondateur de Rubis Media Partners (2011-2013); PDG de Showtime Arabia et Orbit Showtime Network (OSN), dont le siège est à Dubai Media City (2006-2010); PDG de C More Entertainment – Canal+ Nordic (2003-2005); et également, Directeur Général de FOX Kids Europe (1997-2003).

Marc Antoine d’Halluin est aussi impliqué dans la production de contenu premium en Europe

Marc Antoine d’Halluin est diplômé de “Sciences Po” à Paris et de “Harvard Business School” aux États-Unis.

source : hibapress.com