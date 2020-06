Maroc : les aéroports marocains prêts à accueillir les voyageurs

En vue de garantir un accueil sécurisé et rassurant aux passagers aériens, l’Office national des aéroports (ONDA) a mis en place un plan de reprise de l’activité des aéroports du Maroc.

Ce plan de reprise, basé sur la gestion des risques, vise à protéger les passagers, le personnel et tout usager des aéroports. Face aux contraintes liées à la gestion de la crise sanitaire, des dispositions ont été prises pour renforcer l’effectif en charge de l’accueil des passagers et des contrôles (frontalier, inspection filtrage, douanier…), afin de permettre l’application stricte de la distanciation sociale et de gérer le flux au niveau des points de contrôle.

Des séparations physiques ou de plaques en plexiglas ont été aussi réalisées à des endroits spécifiques (comptoirs d’enregistrement, comptoirs d’information, salles d’embarquement, etc.) et certaines catégories de personnel, en interaction avec les passagers, sont contraints au port des gants.

Plutôt que d’utiliser les bus, l’Office prévoit l’embarquement des passagers à pied, de et vers l’avion, pour respecter les mesures de distanciation sociale, l’utilisation des escaliers au lieu des ascenseurs, sauf en cas de nécessité et la fermeture de tous les espaces communs réservés aux passagers (espaces fumeurs et aires de jeux pour enfants).

Dans les zones d’attente de l’aéroport, on notera le marquage au sol, l’espacement des sièges, l’installation des distributeurs de gel désinfectant. Ce dispositif oblige aussi les restaurants et les cafés à proposer des repas à emporter et à respecter la distance entre les tables.

Des messages de sensibilisation et d’information sur le respect des consignes de distanciation sociale et des gestes barrières seront diffusés dans les aéroports à travers des annonces sonores, des écrans d’affichage et de panneaux d’information. Aussi, des stickers de signalisation sont-ils marqués au sol pour orienter le voyageur tout au long de son parcours dans l’aéroport.

Le plan de reprise intègre aussi le renforcement des opérations de nettoyage d’une part, et de désinfection intensive des installations aéroportuaires, des équipements de ventilation et des bagages d’autre part. A cela s’ajoutent l’amélioration du système de purification de l’air et la vente dans les aéroports de masques stériles et de gels désinfectants en quantité suffisante.

L’ONDA prévoit en outre la prise de la température corporelle des passagers à l’aide des caméras thermiques installées au niveau des espaces « Arrivées » et dans les différentes zones des aéroports afin de détecter d’éventuels cas suspects de contamination au coronavirus. Des circuits dédiés ont été mis en place pour l’évacuation de ces derniers, et des points d’isolement sanitaire leur ont été aménagés, en coordination avec le ministère de la Santé.

Le plan de reprise de l’ONDA évoluera en fonction de la situation sanitaire au Maroc et de la reprise du trafic aérien. Une page spéciale a été créée sur le site internet de l’Office pour informer les voyageurs des conditions d’accueil et de l’évolution du programme des vols ainsi que des commerces et services disponibles pendant la phase de reprise du trafic.

