Maroc Telecom réunit ses filiales africaines autour d’une identité commune, « Moov Africa »

L’opérateur historique du secteur des télécoms, Maroc Telecom, lance une nouvelle marque: « Moov Africa ». Celle-ci réunit en effet les 10 filiales africaines du Groupe : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Tchad et Togo. Dans ces marchés comptant plus de 70 millions de clients Mobile, Fixe et Internet, l’opérateur y ouvre une nouvelle page de son histoire.

« Cette nouvelle identité illustre la vision du Groupe Maroc Telecom : ‘l’Afrique en mouvement’, qui réside dans le principe de partage du savoir-faire du groupe et sa capacité d’innovation au profit des pays dans lesquels il opère », indique le Groupe, ajoutant que la nouvelle marque Moov Africa adopte la signature « Un monde nouveau vous appelle » de l’opérateur global.

Pour affirmer cette nouvelle identité de marque et la faire connaître du plus grand nombre, Maroc Telecom fait appel à la légende française Teddy Riner qui a prêté sa voix et son image au Groupe. Le judoka, en quête d’une 4e médaille olympique est l’ambassadeur du Groupe depuis 2017.

source : leconomiste.com