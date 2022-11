«Maroc, terre de lumière»: l’onmt lance une deuxième vague de promotion touristique, auprès de 19 pays

ept mois après le lancement de la campagne «Maroc, Terre de Lumière», l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) donne le coup d’envoi, ce vendredi 11 novembre 2022, à une deuxième vague de communication, 19 pays sont concernés.

Une présentation en avant-première a eu lieu, hier, jeudi 10 novembre 2022, à Rabat, de la deuxième vague de communication de l’ONMT pour la promotion de la destination Maroc, à destination des membres de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et des présidents des Conseils Régionaux du Tourisme, principaux concernés par cette campagne, indique un communiqué de l’Office.

Au cours de la présentation de cette campagne publicitaire, qui cible les consommateurs de 19 pays, le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a présenté un bilan des performances de la première vague promotionnelle, et tracé les perspectives de la stratégie marketing nationale et territoriale de l’Office. Les post-tests réalisés ont ainsi confirmé que 60% des touristes internationaux ont été exposés à cette campagne publicitaire sur les marchés cibles (jusqu’à 74% et 80%, en Espagne et en France).

«Ces performances conduisent à un bond spectaculaire de la notoriété de la destination et une amélioration de son image sur trois critères stratégiques: en tant que destination «Tendance» (+5 points), «Exclusive et Luxueuse» (+9) et caractérisée par sa « Sécurité » (+15 points), devenu un facteur décisif pour les voyageurs du monde», indique l’Office dans son communiqué.

La deuxième vague de communication, lancée ce vendredi 11 novembre 2022, s’appuiera sur un plan média TV sur les grandes chaînes internationales mais aussi dans les cinémas et différentes plateformes sur le net. En ce qui concerne l’affichage, les insertions dans la presse écrite et les réseaux sociaux, cette campagne publicitaire intègre «un important focus régional», indique le communiqué de l’ONMT.

« »Terre de Lumière » est une campagne unique face à nos concurrents et doit permettre au Maroc de se positionner dans le Top 10 des destinations mondiales les plus convoitées (…) Notre objectif est de créer des Marques-Destinations modernes, globales et distinctives pour exprimer l’ensemble des expériences Maroc. Cette démarche, qui se construit en partenariat avec les acteurs institutionnels et professionnels, sera structurante pour tous», a déclaré Adel El Fakir.

Sur la base d’une étude technique et sémantique approfondie sur les atouts et attributs des différentes régions au Maroc, 16 destinations à fort potentiel ont été identifiées. Une première série de dix marques a été créée, six autres sont actuellement en cours d’élaboration, explique l’ONMT.

Les nouvelles identités définies pour chacune des destinations s’attachent notamment à identifier et à valoriser les marqueurs qui constituent l’ADN de chacune de celles-ci: monuments et symboliques, particularismes régionaux, naturel ou humain, couleurs et motifs, images et graphisme…

source : le360.ma