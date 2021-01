Mécanismes de partage des risques : Un accord de 20 millions d’euros signé entre la BERD et Attijari bank Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et Attijari bank Tunisie ont signé un accord portant sur un mécanisme de partage des risques d’un montant de 20 millions d’euros, ainsi qu’une convention selon les standards de l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

C’est ce qu’a annoncé la BERD dans un récent communiqué expliquant que ces accords, signés par Antoine Sallé de Chou, chef du bureau de la BERD en Tunisie, et Saïd Sebti, directeur général d’Attijari bank Tunisie, visent à faciliter l’accès au financement aux petites et moyennes entreprises tunisiennes. «Depuis l’irruption de la pandémie de la Covid-19, de nombreuses entreprises privées éprouvent des difficultés importantes pour obtenir un financement et de la liquidité, ce qui représente un obstacle supplémentaire sur la voie de la croissance.

Le mécanisme de partage de risques constitue l’un des trois cadres de financement de l’initiative de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour les petites entreprises, un programme destiné à soutenir les entreprises privées locales et à encourager leur développement.

La BERD propose à sa banque partenaire Attijari bank des dispositifs de participation aux risques, assumant ainsi une partie du risque lié aux prêts qu’Attijari bank octroie à ses clients», précise la même source. Dans ce sens, la convention-cadre signée selon les standards de l’ISDA permettra aux deux institutions de conclure dans le futur des opérations portant sur des instruments de marché.

«A travers ces accords, Attijari bank Tunisie et la BERD continuent leur engagement à contribuer activement à l’accélération de la croissance des petites et moyennes entreprises pour renforcer leur rôle dans la dynamisation de l’économie nationale et la création d’emplois», indique-t-on. Pour rappel, la BERD y a investi près de 1,2 milliard d’euros, répartis sur 52 projets depuis le lancement de ses activités en Tunisie, en septembre 2012. Globalement, la BERD se dit avoir apporté son soutien à plus de 1.200 petites et moyennes entreprises en Tunisie, en leur fournissant des services de conseil professionnel dans le cadre de son programme d’appui aux PME financé par l’Union européenne.

