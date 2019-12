MISS UNIVERS 2019 EST SUD-AFRICAINE

Dimanche soir à Atlanta, Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, a été couronnée Miss Univers 2019.

C’est à l’issue d’une cérémonie où il a beaucoup été question du droit des femmes à disposer d’elles-mêmes que la jeune femme de 26 ans a décroché le titre très couru de Miss Univers.

Elle s’est hissée à la première place du podium devant Miss Porto Rico et Miss Mexique, battant à plate couture plus de 90 autres candidates pour remporter ce 68e titre de Miss Univers, et succéder ainsi à Catriona Gray, Miss Philippines et Miss Univers 2018.

Elue par un panel composé de sept femmes, Miss Afrique du Sud a innové cette année en prononçant un discours, chose encore jamais vue dans ce concours. Très applaudie, elle a déclaré vouloir tout faire pour encourager les jeunes filles à prendre confiance en elles.

« J’ai grandi dans un monde où une femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n’a jamais été considérée comme étant belle », a-t-elle déclaré devant l’assistance. « Je pense qu’il est temps que ça change aujourd’hui. »

source : le360.ma