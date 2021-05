Mohamed Ramadan refuse de verser les redevances à Saâd Lamjarred pour leur duo « Ensay »: la guerre est déclarée

La chanson « Ensay » de Mohamed Ramadan, en featuring avec Saâd Lamjarred, a été supprimée de YouTube. La direction de cette chaîne appartenant au géant Google a ainsi réagi à la plainte émanant de Lamjarred à cause du refus de Ramadan de lui verser ses royalties. Explications.

La direction de la chaine YouTube vient de supprimer la chanson Ensay, un featuring entre l’Egyptien Mohamed Ramadan et le Marocain Saâd Lamjarred. Cette décision a été prise suite à une plainte émanant de Lamjarred.

Ce dernier se plaint de n’avoir pas reçu sa part des revenus de cette chanson, sortie il y a plus d’un an et est diffusée sur la chaîne YouTube de Mohamed Ramadan qui, par voie de conséquence, perçoit les redevances versées directement par la chaîne sur son compte bancaire. A charge pour le chanteur égyptien de reverser à Saâd Lamjarred le pourcentage qui lui revient de droit et prévu dans le contrat signé entre les deux artistes.

Un proche de l’artiste Saâd Lamjarred a confié pour Le360, que le management de l’artiste a d’abord essayé de trouver un accord à l’amiable avec Mohamed Ramadan qui aurait ignoré ses requêtes et refusé de respecter les clauses du contrats. Face à cette situation, le chanteur marocain a décidé de ne pas rester les bras croisés et d’entamer une procédure judiciaire. A suivre.

source : le360.ma