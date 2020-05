monétique: bank of cyprus s’équipe des solutions powercard de hps

Bank of Cyprus, le plus grand groupe de services bancaires et financiers de Chypre, vient de finaliser la migration et le remplacement de ses systèmes d’anciennes générations vers PowerCARD, la solution logicielle de HPS.

Après avoir migré avec succès son Switch de Base24 vers PowerCARD-Switch, Bank of Cyprus a achevé la migration de son système de gestion de cartes de Bevertec vers PowerCARDIssuer, annonce le spécialiste des solutions et services de paiement, HPS, dans un communiqué.



Grâce à PowerCARD, la banque s’appuie désormais entièrement sur une plateforme puissante, évolutive et flexible pour offrir de nouveaux produits et services, ajoute la même source.

Bank of Cyprus bénéficie d’une plateforme de paiement moderne et digitale qui permet le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement, provenant de tous les canaux.

«Avec PowerCARD, nous sommes désormais en mesure de lancer de nouvelles solutions de paiement par carte. A la fois innovantes et disruptives, ces solutions s’inscrivent dans notre politique d’amélioration continue qui permet d’améliorer l’expérience client. Nous avons également optimisé le time-to-market des nouveaux produits et amélioré la disponibilité de notre système», a déclaré Markos Shiarly, manager Cards & Payments chez Bank of Cyprus.

«Malgré toutes les spécificités de l’ancienne plateforme, HPS a réussi à transférer avec succès nos activités de Switching et de gestion de cartes vers PowerCARD. Nous sommes fiers d’être le partenaire stratégique de Bank of Cyprus dans la mise en œuvre de leur nouveau système de Switching et de gestion de cartes », commente Sebastien Slim, directeur régional pour l’Europe chez HPS.

source : le360.ma