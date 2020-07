Nouvelle GhibliHybrid : Le premier véhicule hybride de l’histoire de Maserati arrive

Maserati entre dans l’ère de l’électrification avec la nouvelle GhibliHybrid développée par Maserati Innovation Lab de Modène, et qui sera produite sur site de l’Avvocato Giovanni Agnelli (AGAP) à Grugliasco (Turin).

Le choix d’introduire la technologie hybride sur la berline Ghibli n’est pas anodin. Avec plus de 100.000 unités produites depuis son lancement en 2013, ce modèle incarne parfaitement l’ADN du constructeur de Modène. En effet, pour Maserati, le défi à relever était d’entrer dans l’ère de l’électrification, sans pour autant renoncer à sa philosophie et ses valeurs fondamentales. Résultat, la création de la meilleure hybride possible tout en conservant le son inimitable et distinctif d’une Maserati.

L’arrivée de la nouvelle GhibliHybrid élargit ainsi la gamme Maserati et répond encore mieux aux exigences du marché.

Design

La GhibliHybrid est immédiatement reconnaissable, en partie grâce au nouveau design à la fois extérieur et intérieur. Le dénominateur commun de ce changement de style développé par le Centro Stile Maserati est la couleur bleue, choisie pour identifier toutes les voitures dotées de la technologie hybride et évoquer le nouveau monde dans lequel elles s’inscrivent. À l’extérieur, la couleur bleue se répand sur les trois ouïes latérales emblématiques, sur les étriers de frein, jusqu’au logo du pilier arrière. La même couleur bleue prend place à l’intérieur de la voiture, en particulier sur les coutures brodées des sièges. La nouvelle GhibliHybrid introduit également des évolutions stylistiques.

MildHybrid

En parfaite harmonie avec son ADN, Maserati a choisi une solution hybride axée principalement sur l’amélioration des performances, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2.

La technologie hybride exploite l’énergie cinétique que la voiture accumule lorsqu’elle est en mouvement, la récupère et la transforme en électricité lors de la décélération et du freinage, avant de la stocker dans une batterie.

Le groupe motopropulseur innovant, fruit d’un travail de développement technique approfondi de la part des techniciens et ingénieurs du Maserati Innovation Lab de Modène, combine un moteur à combustion interne (4 cylindres turbo d’une cylindrée de 2,0 l) avec un alternateur de 48 volts et un compresseur électrique (e-Booster), soutenus par une batterie.

La batterie est montée à l’arrière de la voiture, ce qui offre un avantage certain en termes de répartition des masses. Cette version pèse environ 80 kg de moins que la version diesel.

Connectivité

La GhibliHybrid marque également le début du nouveau programme Maserati Connect, qui permet une connexion constante avec la voiture : l’échange d’informations se poursuit pendant le trajet, pour améliorer les services proposés au conducteur.

En plus de la mise à jour des logiciels, le système effectue des contrôles sur la voiture et contacte les services de sécurité en cas d’urgence. Le système multimédia Maserati Intelligent Assistant de dernière génération fonctionne à partir d’Android Automotive, un logiciel offrant une expérience utilisateur innovante entièrement personnalisable, selon les préférences personnelles du conducteur.

L’électrification à la manière de Maserati

La nouvelle GhibliHybrid représente la première étape d’un plan qui conduira à l’électrification de tous les futurs modèles Maserati.

Les premières voitures entièrement électriques de la marque seront les nouvelles GranTurismo et GranCabrio, prévues pour 2021.

