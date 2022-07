Nouvelle Hyundai Elantra au Maroc : Le grand retour

Depuis maintenant 2 années successives Hyundai Maroc est sur une belle lancée et se maintient au troisième rang des ventes automobile au Maroc. De plus, Depuis 2021 la marque coréenne a lancé plus de 11 modèles, dont 4 modèles HYBRIDES, ce qui confirme l’importance et les ambitions de la marque sur le marché de l’Hybride.

La nouvelle Hyundai Elantra, le grand retour au Maroc

La Hyundai Elantra se distingue dans la circulation par son style unique, mais sous le panneau fortement plissé c’est une voiture compacte spacieuse et pratique. Sa cabine est ornée d’un design futuriste similaire et plusieurs fonctionnalités haut de gamme sont offertes, en particulier sur les finitions haut de gamme, qui aident avec le facteur wow.

L’Elantra rivalise avec des poids lourds comme la Honda Civic, et la Toyota Corolla, et son style et son emballage axé sur la valeur en font un choix solide parmi les voitures compactes.

La nouvelle Elantra Hybrid dispose de tous les atouts pour atteindre la première position de ce segment et réaliser la meilleure part de marché. Si vous avez perdu le fil du temps, cela fait bientôt 30 ans que l’Elantra circule sur les routes du monde entier. Elle en a fait du chemin depuis, puisqu’elle nous revient désormais en version Hybrid, l’Elantra a été complétement redessinée et Hyundai vise maintenant à aller plus haut sur le podium avec cette nouvelle monture qui débarque sur les routes marocaines. Des lignes inspirées de la Sonata.

La nouvelle Hyundai Elantra avec style

Un nouvel exercice de style pour la marque qui met en avant une allure générale plus haut de gamme avec un prix abordable. Grâce à ses dimensions extérieures plus importantes, l’intérieur en profite également. La position assise est désormais plus basse pour contrecarrer le toit aux formes fuyantes à l’arrière. Disponible en 8 coloris extérieurs tendances qui épousent parfaitement les courbes dynamiques et les lignes bien définies d’un coupé sport à quatre portes.

Des équipements sans retenue

Bien équipé Hyundai continue de gâter ses clients. Une liste d’équipement de série très complète comprenant la smart key avec bouton Stop & Start, l’aide au démarrage en côte, frein de stationnement électrique, climatisation automatique Bi-Zone, régulateur de vitesses et une caméra de recul avec des lignes de guidage dynamique. La version Seductive propose aussi des éléments de style et de confort plus poussés comme le toit ouvrant, sellerie cuir, sièges avant chauffants et ventilés, siège mémoire pour le conducteur, en plus des feux de combinaison arrière LED.

Un habitacle numérique Respectant la tendance actuelle, l’habitacle de l’Elantra Hybrid est numérique avec deux écrans couleurs, un cluster Full digital de 10,25 pouces remplaçant le bloc d’instruments et un écran tactile multimédia 8’’ compatible avec CarPlay & Android Auto. Pour ce qui est de la connectivité, l’Elantra Hybrid permet un accès aux fonctionnalités Apple CarPlay et Android Auto. On remarque aussi la qualité des matériaux utilisés dans l’habitacle ainsi que la finition soignée. Hyundai a aussi pensé à toutes sortes de petits détails comme l’écran tactile multimédia qui est incliné de 10 degrés vers le conducteur pour un accès plus facile depuis le volant. Le panneau d’instrumentation full digital de 10,25’’ offre une interface numérique avec toutes les informations dont le conducteur a besoin sur un écran couleur haute résolution avancée.

Hyundai Elantra Hybrid est dotée également d’un coffre intelligent mains libres qui permet de charger le coffre sans contraintes, il suffit de se tenir à moins d’un mètre du coffre pendant 3 secondes avec la clé à proximité afin que le coffre s’ouvre.

Conduire la nouvelle Hyundai Elantra

Une conduite tranquille L’Elantra Hybride est disponible avec un moteur essence 1.6L GDi à quatre cylindres jumelé à un moteur électrique de 32 KWH offrant une vitesse de croisière optimale avec une puissance combinée de 139 chevaux, couplé à une boîte de vitesses automatique CDT de 6 rapports optimisée par un groupe motopropulseur Hybride qui améliore plus le rendement.

Hyundai Elantra Hybrid restera la championne de l’économie de carburant avec une consommation mixtes de 3,9/100km la plus faible de sa catégorie et encore plus faible qu’un véhicule diesel… Avec un style audacieux et sportif, une pléthore d’équipements de série, une garantie de 8 ans sur sa batterie électrique (une des meilleures garanties sur le marché), l’Elantra Hybrid se place en key player qui va en imposer dans sa catégorie.

En conclusion

Une Elantra Hybride plus performante, plus équipée et plus haut de gamme que son prédécesseur, avec un prix de lancement à partir de 269 900 dhs TTC, ainsi qu’une offre de financement exclusive proposée sur toute la gamme Hybrid de la marque : Hyundai paye le crédit automobile de ses clients jusqu’à fin 2022 et sans aucun apport. Tout les détails sur la page dédiée du Guide Auto Maroc.

Nous n’avons pas fini d’entendre parler de la gamme Hybrid Hyundai !

source : leguideauto.ma