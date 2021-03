nouvelle hyundai i10: la reine des micro-citadines débarque au maroc, plus audacieuse que jamais

Une nouveauté de plus chez Hyundai en ce début d’année, avec la toute nouvelle Hyundai i10, plus attrayante que jamais. Toujours fidèles à la nouvelle signature stylistique ‘SensuousSportiness’ de la marque coréenne, le design et les nouvelles lignes répondent parfaitement aux besoins d’une clientèle urbaine, jeune et branchée.

Depuis son lancement en 2008, la Hyundai i10 a rencontré un véritable succès au Maroc. Aujourd’hui, la marque présente la nouvelle i10 dans sa troisième génération, celle de la maturité, se présentant sous une forme complètement revisitée, à la fois du point de vue du style extérieur, des équipements, et de la technologie.

Tout a été pensé pour donner à la nouvelle Hyundai i10 une présence imposante, un vrai caractère et du charisme.

Un design au look audacieux

Les lignes fluides de la toute nouvelle i10 ont été pensées pour impressionner. Incroyablement sculptées du capot au coffre avec une calandre en cascade, de superbes jantes, des feux de jour à LED et un toit au coloris bi-ton, les lignes de la nouvelle i10 finissent sur une face avant au regard féroce. Hyundai exprime son langage stylistique ‘SensuousSportiness’ avec plus d’audace sur la mini-citadine de la gamme.

La large calandre en cascade noir Glossy fait forte impression et souligne la face élargie de la nouvelle Hyundai i10. Elle révèle un caractère résolument sportif et intègre des ailes plus élargies pour donner du muscle au design et offrir un meilleur espace intérieur et des feux de jour à LED arrondis, ce qui représente l’attribut emblématique de la i10 de dernière génération.

A l’arrière, les lignes horizontales viennent casser les surfaces lisses du coffre et se fondre dans le graphisme des feux arrière. Les feux sont regroupés par une ellipse qui harmonise le hayon arrière.

La petite urbaine exhibe une silhouette originale et expressive, se distinguant de sa catégorie, avec son toit surbaissé et sa caisse élargie, des lignes à la fois musclées et épurées, dessinées pour optimiser l’espace intérieur.

Les volumes triangulaires exclusifs soulignent visuellement la largeur du véhicule et contribuent à projeter les quatre roues dans les angles. Le nouveau pilier-C en forme de X vient parfaire le design de la nouvelle i10. Le sigle i10 y est apposé subtilement pour renforcer davantage son identité.

La nouvelle Hyundai i10 se décline en une large palette de couleurs extérieures, avec un toit bi-ton: Slate Blue, Polar White, Sleek Silver, Aqua Turquoise, Brass, Dragon Red, Champion Blue.

Espace et beauté intérieur

Outre l’aspect extérieur, l’intérieur de la nouvelle Hyundai i10 a fortement évolué par rapport à sa précédente. Une attention toute particulière a été accordée au design de la planche de bord inspiré des alvéoles de miel pour renforcer son look sportif extérieur, via des motifs s’étendant jusqu’à la garniture des portières.

L’intérieur de la citadine dégage une ambiance beaucoup plus soignée, offrant une grande habitabilité, un peu plus d’espace à ses occupants et des rangements généreux. La nouvelle i10 fait également le plein d’équipements technologiques aussi esthétiques que pratiques: écran tactile 8 pouces multimédia (compatible avec Apple CarPlay et Android Auto), chargeur sans fil, caméra de recul, allumage automatique des phares…

Son style jeune et ses solutions pratiques ne compromettant en aucun cas le confort à bord, la i10 nouvelle génération perpétue le caractère plus haut de gamme, largement plébiscité, de sa devancière.

Le garnissage des portes a été conçu pour prolonger visuellement la planche de bord tout en guidant l’œil vers les vastes compartiments de rangement.

Avec un volume de 252 litres, son espace de chargement modulable compte parmi les plus vastes du segment. En même temps, la hauteur du seuil de chargement a été abaissée de 29 mm, permettant au conducteur de charger plus facilement les bagages dans le coffre.

Le fond de coffre à deux niveaux et les sièges arrière rabattables d’une main rehaussent encore plus la commodité et l’ergonomie à bord du nouveau modèle.

Performance et motorisation gratifiantes

La nouvelle Hyundai i10 est disponible avec un bloc 3 cylindres MPi 1,0 litre développant une puissance de 67 ch pour un couple de 96 Nm et une boîte manuelle à 5 rapports. Elle est également disponible avec la transmission robotisée à 5 rapports (AMT) qui procure une facilité lors du changement de vitesses et un confort de conduite similaire à une transmission automatique.

Par rapport à une transmission automatique classique, la boîte manuelle automatisée affiche une efficacité accrue grâce à son poids allégé et à ses frottements réduits. En effet, Hyundai est engagée dans le développement de technologies qui incarnent les standards de performances d’un véhicule: la durabilité, la sécurité, le confort de conduite, la motorisation et l’efficacité énergétique.

