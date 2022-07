Nouvelle plongée des ventes de voitures au Maroc

Durant le mois de juin 2022, les immatriculations de voitures particulières neuves au Maroc ont continué de chuter avec seulement 15.176 immatriculations, soit une baisse de 14,84 % par rapport au même mois de l’année dernière (-9,58 % sur les six premiers mois de l’année).

Pour les modèles les plus vendus durant le mois de Juin 22, Dacia toujours au meilleur de sa forme (5 voitures dans le top 10) continue de placer sa Logan en premiére position des ventes avec 1968 exemplaires vendus. la Renault express et le deuxiéme modèle le plus vendu ce mois-ci sur le vp avec pas moins de 1941 unités.Enfin, Peugeot avec une très belle performance se place sur le podium en troisième position avec la Peugeot 208 (752 exemplaires vendus).

source : leguideatuo.ma