Nouvelle stratégie de développement agricole : «Al Jayl Al Akhdar» présenté en Conseil de gouvernement

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi dernier, a suivi un exposé présenté par le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, et consacré aux principaux axes de la nouvelle stratégie de développement agricole «Génération Green 2020-2030», (Al Jayl Al Akhdar) présentée devant SM le Roi Mohammed VI.

A cette occasion, M. Akhannouch a souligné que cette nouvelle vision du secteur agricole du Royaume repose sur deux piliers principaux, le premier concerne la valorisation de l’élément humain conformément aux Hautes instructions royales visant à créer les conditions pour l’émergence d’une nouvelle génération de la classe moyenne agricole, tandis que le second consiste à poursuivre la dynamique du développement agricole à travers la stimulation du développement humain et social, a indiqué le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba, dans un communiqué lu à l’issue du Conseil.

Cette vision aspire, selon le ministre de l’agriculture, à permettre à 350.000 et 400.000 familles d’intégrer la classe moyenne agricole à l’horizon 2030 et à créer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, en mobilisant et valorisant un million d’hectares, dans la perspective de pourvoir des possibilités d’emploi à 350.000 jeunes et former 150.000 autres aux services agricoles et semi-agricoles.

Il a également annoncé que l’étape à venir consiste en la tenue de réunions centrales et régionales, avec la participation des différents acteurs des chambres agricoles et des professionnels, afin d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie, en tenant compte des capacités et des spécificités de chaque région du Royaume. SM le Roi Mohammed VI avait présidé, jeudi 13 février à Chtouka Ait Baha, la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie agricole pour le développement du secteur agricole «Génération Green 2020-2030» (Al Jayl Al Akhdar), ainsi que la stratégie liée au développement du secteur eau et forêts «Forêts du Maroc».

source : aujourdhui.ma