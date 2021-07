Nouvelle succursale Auto Hall à Khouribga

Auto Hall poursuit sa politique de développement de son réseau de distribution. Le Groupe inaugure une nouvelle succursale à Khouribga (route nationale n°12, allant de Khouribga vers Oued Zem).

Labellisé 3S (Sales, After-Sale Service, Spare Part), le nouveau site commercialise l’ensemble des produits des marques représentées par Auto Hall (Ford, Nissan, Fuso, Opel, Mitsubishi, DFSK, Gaz, New Holland, Case), ainsi que les services associés.

Etalée sur une superficie de 27.000 m2, dont 1.862 m2 destinés à l’exposition et le service après-vente, cette nouvelle infrastructure a nécessité un investissement global de 35 millions de DH.

La nouvelle succursale comporte des showrooms, des ateliers mécaniques et de carrosserie, ainsi qu’un service des pièces de rechange d’origine. Des équipes commerciales et techniques qualifiées prennent en charge les clients pour l’entretien, la maintenance et la réparation de carrosserie de leurs véhicules. Des conventions sont également signées avec la majorité des sociétés d’assurance du Royaume.

source : lematin.ma