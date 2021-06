OCP s’engage pour un modèle de développement inclusif à impact durable

Conscient de la nécessité de concilier croissance économique et préservation des ressources, OCP mène depuis des années un vaste chantier de transformation durable intégrant la Sustainability dans sa stratégie globale.

Leader mondial sur le marché des engrais phosphatés, le Groupe OCP a implémenté une stratégie qui lui permet de renforcer son statut de producteur d’engrais parmi les plus durables au monde, intégrant ainsi les Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’Organisation des Nations Unies. OCP a adopté une approche holistique en la matière dans le but de promouvoir un modèle de développement inclusif à impact durable dont l’approche vise à créer une dynamique verte, favorisant ainsi la symbiose avec l’écosystème industriel et les communautés.



OCP a pleinement conscience des enjeux environnementaux et de durabilité inhérents à sa mission. Dans ce sens, le Groupe OCP a toujours placé le développement durable au cœur de sa stratégie et s’est doté des moyens lui permettant d’agir efficacement et de déployer ses engagements à tous les niveaux. Reposant sur une logique d’amélioration continue, la politique de développement durable du Groupe est traduite en objectifs ambitieux qui évoluent en permanence pour accompagner la croissance et transformer les contraintes en opportunités.



OCP est également à l’affût des dernières pratiques et nouveaux concepts pour un développement responsable, générateur de compétences, de bonnes conditions de vie et de bien-être des communautés. Le Groupe ancre donc plus que jamais ses engagements dans la durabilité et revoit ses ambitions à la hausse.

Rating

Cette année, le Groupe OCP a fait l’objet de deux nouvelles notations par les agences internationales Vigeo Eiris et Sustainalytics, respectivement spécialisées dans l’évaluation de la performance en sustainability et dans l’identification des niveaux de risques ESG (Environnement, Social et Gouvernance), récompensant ainsi sa performance en termes de Sustainability.



Le Groupe OCP a également obtenu la distinction Top Performers de Vigeo Eiris confirmant son implication et son leadership en matière de développement durable depuis de nombreuses années. Conformément aux données communiquées par le rapport Vigeo Eiris, OCP a été classé à la 3e position mondiale sur un total de 206 entreprises internationales du secteur de l’industrie Mining & Metals et 1er parmi les entreprises des pays émergents. L’évaluation de la performance générale du Groupe OCP a augmenté de 27 points en comparaison à l’année 2019, fruit des avancées systémiques du Groupe sur les questions liées aux domaines étudiés par l’agence, à savoir l’environnement, les ressources humaines, les droits de l’Homme, l’engagement communautaire, le comportement dans les affaires ainsi qu’en matière de gouvernance.

Par ailleurs, le Groupe a mis en place une stratégie innovante pour l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques. Son plus grand engagement : atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 et réduire de moitié son empreinte carbone d’ici 2030.

Réalisations

Le Slurry pipeline, un mode révolutionnaire et durable de transport du minerai, est également un modèle de réussite en matière de performance énergétique. Il a permis de faire une grande avancée en la matière puisque contrairement au transport ferroviaire classique, le Slurry pipeline permet de transporter davantage de roche phosphatée et d’éliminer toute manipulation intermédiaire, ce qui se traduit par une réduction significative des émissions de CO2 et d’économiser des combustibles pour le séchage du phosphate. Au moins 930.000 tCO2/an seront économisées à pleine capacité d’ici 2025.

Depuis le démarrage en 2008 de son programme industriel, le Groupe OCP a pris la décision volontariste d’abandonner les ressources en eau souterraines considérées comme ressources stratégiques pour le Royaume et a développé un «Programme Eau» intégré et durable, permettant d’atteindre les objectifs de croissance industrielle tout en préservant les ressources hydriques nationales.

OCP s’engage depuis de nombreuses années à réduire ses émissions atmosphériques. Le défi n’est pas seulement important pour la santé humaine, la flore et la faune, mais aussi pour l’amélioration des coûts de production, en tant que résultats de l’économie circulaire.

L’objectif d’OCP est d’être conforme à 100% avec les limites fixées par la Banque mondiale (qui sont les niveaux les plus contraignants au monde) sur toutes ses cheminées d’ici 2028.

En effet, la démarche systémique du Groupe, la capacité d’innovation pour une gestion durable des ressources, la gouvernance, les collaborations conjointes, l’optimisation de valeur, la réduction de coûts… sont autant des principes qui sous-tendent le système interconnecté du développement durable.

source : Aujourdhui.ma