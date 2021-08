officiel. automobile: silencieuse et électrique, l’opel rocks-e sera produite au maroc, à l’usine stellantis de kénitra

Le nouveau véhicule électrique répond à l’évolution des besoins de mobilité et a été conçu en collaboration avec l’Africa Technical Center, basé à Casablanca. Les commandes seront d’abord lancées en Allemagne, d’autres marchés suivront, dès 2022.

Opel Rocks-e, dernière-née de la marque allemande, sera produite au Maroc dans l’usine Stellantis de Kénitra qui produit déjà les Peugeot 208 et les Citroën AMI. L’information, qui a été relayée hier par des médias français, est confirmée par le groupe Stellantis, la nouvelle appellation du groupe PSA.

Dévoilée le 25 août, la toute nouvelle Opel Rocks-e est la première solution de mobilité urbaine durable (SUM) de la marque à l’éclair. Le nouveau véhicule électrique répond à l’évolution des besoins de mobilité et a été conçu en collaboration avec l’Africa Technical Center de Casablanca, fait savoir un communiqué du groupe automobile.

Sustainable Urban Mobility = the bold and pure SUM of current mobility requirements. #OpelRocks #EV pic.twitter.com/WcziR91Am3 — OPEL (@Opel) August 25, 2021

Le début des commandes de ce nouveau modèle sera lancé d’abord en Allemagne et d’autres marchés suivront en 2022, précise ce même communiqué.

«Stellantis au Maroc se positionne comme un important contributeur à la filière automobile du pays. La production d’Opel Rocks-e bénéficiera d’un écosystème de fournisseurs locaux et d’une équipe talentueuse et diversifiée au Africa Technical Center et à l’usine de Kenitra», a déclaré à cette occasion Samir Cherfan, Chief Operating Officer à Stellantis Moyen-Orient et Afrique, cité par le communiqué.

Purement électrique, sans émissions et presque silencieux, Opel Rocks-e offre une portée allant jusqu’à 75 kilomètres selon le WLTP avec une vitesse qui peut atteindre jusqu’à 45 km/h.

There’s nothing this new generation can’t do. Now we can add driving to that list thanks to the new fully-electric #OpelRocks https://t.co/aXDvCMssK3 pic.twitter.com/wABAxk0GGU — OPEL (@Opel) August 27, 2021

«Stellantis est aujourd’hui le troisième groupe automobile de la région Moyen-Orient et Afrique, [et vise] à devenir le plus grand leader de la nouvelle mobilité dans la région tout en offrant une gamme complète de solutions de mobilité à ses clients», souligne enfin le groupe automobile.

source : le360.ma