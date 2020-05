Officiel. Covid-19: l’usine PSA de Kénitra reprend son activité dès le 6 mai

Le groupe PSA, dont les usines européennes et marocaines sont à l’arrêt depuis la mi-mars, prévoit un redémarrage de son activité à Kénitra à compter du mercredi 6 mai, bien avant ses usines en France, en Espagne et en Slovaquie qui, elles, ouvriront à partir du 11.

«Protéger nos salariés et protéger notre entreprise demeurent les deux principes intangibles de la conduite de nos opérations. Notre protocole de mesures renforcées offre un haut niveau de protection à nos salariés dans le monde entier et constitue le premier critère de redémarrage de nos sites de production. L’activité industrielle étant tirée par l’activité commerciale, qui est notre second critère, nous relançons de manière progressive et sécurisée notre appareil industriel pour fabriquer les voitures attendues par nos clients. Ainsi, ces deux critères guideront nos décisions pour les prochaines semaines et mois», souligne le constructeur français dans un communiqué, citant Yann Vincent, directeur industriel chez PSA.

«Depuis la fermeture de notre site, nous avons mis en place un protocole sanitaire renforcé sur notre site industriel de Kénitra avec l’appui de notre service médical et en collaboration étroite avec nos partenaires sociaux. L’application stricte de ce protocole est sous la responsabilité de Rémi Cabon, directeur du site de Kénitra. Grâce à cet effort collectif, validé par l’audit qui a eu lieu le 14 avril, nous pouvons sereinement reprendre la fabrication de la Peugeot 208 de façon progressive et sécurisée, tout en finalisant la montée en cadence de la Citroën Ami et en préparant les conditions d’un doublement de notre capacité de production à Kénitra», indique de son côté Samir Cherfan, vice-président exécutif , région Afrique & Moyen-Orient du groupe PSA.

Le ministère de l’Industrie et du commerce a accompagné le groupe PSA pour la reprise de l’activité industrielle de l’usine de Kenitra. «Nous saluons l’effort fourni par le groupe pour la mise en place d’un protocole sanitaire renforcé au sein de l’usine. La sécurité du personnel étant prioritaire, ce protocole sera suivi en permanence par la Commission sanitaire régionale en étroite collaboration avec les équipes du groupe PSA», a affirmé Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie.





Depuis le début de la crise sanitaire Covid-19, la priorité du groupe PSA est de protéger la santé de ses salariés et d’assurer la pérennité de l’entreprise. Pendant la période d’arrêt des activités de production, le groupe PSA a déployé un protocole de mesures sanitaires renforcées dans l’ensemble de ses sites au Maroc, ajoute la même source.

Construit avec les services de santé, ce protocole a été largement partagé avec les partenaires sociaux et a fait l’objet d’audits systématiques. Il a été approuvé par les autorités sanitaires nationales. En complément, des «Référents protocole» auront pour mission quotidienne de vérifier, sur site, l’application des mesures et gestes barrières et de mettre en place les actions correctives, si nécessaires.



Avec cette démarche progressive, le groupe dit agir sans aucun compromis pour la protection de ses salariés et ses clients, tout en assurant la pérennité de l’entreprise.



Mesures mises en place



– Utilisation dans la mesure du possible de transport individuel. Pour le covoiturage et le cas des transports collectifs, dotation de masques et règle de remplissage prédéfinie (placement en quinconce à partir de l’arrière du bus);



– Prise de température à l’entrée du site, en complément de l’auto-surveillance des symptômes;

– Dotation individuelle de masques et de gel hydroalcoolique;

– Port de lunettes et de masques sur site

– Respect d’une distance entre personnes sur tout le site, y compris les aires de repos et les zones fumeurs avec marquage au sol;

– Maintien des portes ouvertes (sauf portes coupe-feu) afin d’éviter le contact avec les poignées;

– Nettoyage fréquent des outils et surfaces de travail;

– Temps d’attente lors de tout échange de pièces non préparées dans l’environnement PSA;

– Ajustement des rotations entre les tournées des équipes pour éviter les croisements.

