OkCupid Miracles « Et si Il y en avait pas Beaucoup Blancs Personnes ? « 

L’OkTrends blog site a déjà jeté un coup d’œil à « juste comment la Race effets Les communications vous pouvez obtenir « et » the true ‘Stuff White Visitors Like,’ « nowadays the OkCupid investigation group atteint il encore, cette fois faire face le sujet de competition en examinant race connections en Amérique et demander question pratique: Et si il y a eu n ‘y a-t-il nombreux blancs individus?

« Parce que la plupart envisager race dépend de le fait que une race prédomine, « écrit Christian Rudder, » et si, en utilisant statistiques versions, tu pourrais potentiellement générer cette prédominance disparaître? » Actuellement, les utilisateurs blancs obtenir beaucoup plus messages que les membres sur OkCupid, bien que ce soit est ambigu devrait-il être un signe de la « popularité » ou leur population. Si monde – ou au moins les clients d’OkCupid – été plus racialement équilibré, est-ce que cette statistique modification?

Pour apprendre, OkCupid a couru une recherche considérant 82 millions de messages livrés par utilisateurs tout au long de les deux précédents plusieurs mois. Les experts déterré que OkCupid est vraiment beaucoup moins de blanc versus restante des Web en Amérique, mais ils n’ont pas pu qui fera direct groupe à groupe comparaisons parce que Quantcast, les media description solution qui fournit leur classe, ne fournir multiraciale informations. Light personnes composées 74 percent pour le OkCupid population, suivi de près par :

Différent: 13 pour cent

Latino: 5 percent

Noirs / Asiatiques: 4 % chacun (a tie)

White people additionally a été donné le énorme – et moi aussi signifie vaste – la plupart communications envoyés sur le site (un massif 89 pour cent! ). En réalité, les blancs membres étaient largement connu message destinataires indépendamment avec le expéditeurs.

Après avoir collecté l’essentiel informations, team a expérimenté leur conclusions, faisant usage de asiatiques utilisateurs par exemple. Ils déterré que asiatiques membres envoyés trois fois autant messages aux blancs utilisateurs joué à beaucoup d’autres asiatiques personnes. La panne:

Clair: 71 pour cent

Asiatique: 23 %

Latino: 5 percent

Noir: 2 pour cent

membres 19: 1, mais les résultats peuvent être regardés de différentes manières. Le gouvernail réorganise la plupart des ratios de étude et, via juste un peu mathématiques sorcellerie, vient à la conclusion que, si il y a eu égal gamme asiatiques les gens et les les hommes et les femmes sur le site Web, les clients asiatiques en fait extrêmement aimerait content différents Asiatiques. Dans une sorte de où le population n’avait pas été gouverné par des folks blancs, où chaque utilisateur avait totalement équivalent choisi, le commun gamme mois en mois e-mails chaque ethnique classe obtenu sera complètement différent.

… mais vous devez écouter la prochaine fois découvrir les points principaux!