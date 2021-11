ONCF : L’augmentation de la capacité ferroviaire entre Kenitra et Marrakech à l’étude

Grande opération en projet chez l’Office national des chemins de fer (ONCF). L’opérateur national du rail enclenchera bientôt le processus des études techniques d’avant-projet pour l’augmentation de la capacité ferroviaire entre Kenitra et Marrakech. À la clé, le développement des voies Fret entre Zenata-Ain Sebaa-Casa et Roches Noires-Casa Voyageurs, le triplement de la voie entre Mohammedia et Zenata et le quadruplement entre Casa Voyageurs-Nouaceur, entre autres.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) est sur un projet d’augmentation de la capacité ferroviaire entre Kenitra et Marrakech et au niveau du hub de Casablanca. L’Office doit mobiliser le 1er décembre prochain une expertise externe afin de mener les études d’avant-projet sommaire (APS) et d’avant-projet détaillé de ce projet. Concrètement, les aménagements programmés porteront sur les lignes de Kenitra-Rabat et Agdal-Ain Sebaa, le développement des voies Fret entre Zenata-Ain Sebaa-Casa et Roches Noires-Casa Voyageurs, le triplement de la voie entre Mohammedia et Zenata et le quadruplement entre Casa Voyageurs-Nouaceur. Et ce n’est pas tout.

Le programme de l’ONCF prévoit en outre l’aménagement d’un contournement de Casablanca, y compris le triangle entre Bouskoura et Casa-Sud, le doublement de la voie entre Nouaceur et l’aéroport Mohammed V en plus d’une liaison directe sortie Bouskoura-aéroport Mohammed V avec un raccordement avec la LGV vers Marrakech. À cela s’ajoute une liaison à grande vitesse entre Nouaceur et Marrakech.

Rappelons que l’opérateur national du rail est en cours de finalisation de son nouveau contrat-programme. Le cadre contractuel en projet devra permettre d’asseoir les bases de consolidation d’un nouveau modèle économique pour l’Office avec un plan de financement adapté. L’objectif étant d’accélérer le développement du secteur ferroviaire, en termes d’aménagement du territoire et de renforcement de la connectivité entre les régions et les grands pôles économiques du pays. Notons que la réalisation par l’Office de grands projets d’investissements a dépassé 50 milliards de DH sur la période 2010-2020. Ce qui a impacté sa situation financière avec un endettement de près de 43 milliards à fin 2020, soit un taux d’endettement de 193%.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’est établi, en 2020, à 3,1 milliards de DH, en baisse de 35% sur un an, avec un résultat net de -947 millions de DH, en raison notamment des retombées de la crise sanitaire. L’impact a été particulièrement ressenti sur les activités Voyageurs avec une réduction drastique du nombre de trains en circulation, la perte de 98% du chiffre d’affaires sur la période de mars à mai 2020 et la fermeture de plusieurs commerces. Pour 2021, en dépit d’un chiffre d’affaires prévisionnel en hausse à 3,7 milliards de DH, ces revenus restent au-dessous du niveau d’avant crise (4,7 milliards). En outre, les pertes devraient se creuser cette année à 1,27 milliard de DH.

