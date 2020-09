opci: reim partners obtient son agrément de société de gestion et cède 30% de son capital à cfg bank

CFG Bank a acquis une participation de 30% du capital de REIM Partners qui a été agréée, lundi dernier, par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), pour l’exercice de l’activité de société de gestion d’Organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

REIM Partners et CFG Bank entendent développer une structure de gestion de référence d’immobilier locatif au travers d’OPCI, avec des stratégies adaptées aux besoins de leurs investisseurs, partenaires institutionnels, industriels ou particuliers disposant d’un patrimoine immobilier à gérer et à développer, indique la société de gestion dans un communiqué.

Fondée en 2013, REIM Partners est forte d’une équipe d’une vingtaine d’experts aux compétences transversales bénéficiant d’une double expertise en investissement et en gestion d’actifs immobiliers. Elle gère actuellement un portefeuille de près de 5 milliards de dirhams composé de 29 actifs répartis à travers 15 villes du Royaume et détenu par la foncière Aradei Capital.

Pour sa part, CFG Bank a construit depuis 2011 une équipe experte en gestion d’actifs immobiliers professionnels locatifs. Elle gère aujourd’hui un portefeuille d’actifs de près de 1 milliard de dirhams coté à la Bourse de Casablanca via la foncière Immorente Invest, première foncière cotée depuis mai 2018.

Pour rappel, les OPCI ont été lancés en juin 2019 au Maroc. Un OPCI est un produit d’investissement immobilier ayant pour objet principal, la construction ou l’acquisition d’immeubles exclusivement en vue de leur location.

Les OPCI peuvent prendre la forme soit de sociétés de placement immobilier (SPI), sociétés où les investisseurs sont actionnaires et qui ont la personnalité morale, soit de fonds de placement immobilier (FPI), où les investisseurs sont des copropriétaires d’actifs, gérées par une société de gestion agréée.

Le potentiel de ce segment est estimé à environ 200 milliards de dirhams, uniquement au titre du segment «marché de bureaux». Le retail (centres commerciaux, malls), l’hôtellerie et les résidences touristiques, les entrepôts et pôles industriels offrent également des opportunités de développement non moins importantes.

