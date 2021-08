Organisé par l’IRESEN : Le Moroccan Solar Race Challenge en octobre prochain à Agadir

La ville d’Agadir accueillera du 25 au 29 octobre prochain la sixième édition du Moroccan Solar Race Challenge (défi marocain du course solaire) et qui se déroulera en cinq étapes d’environ 2.500 km, avec deux bivouacs dans le Sahara.

Dans les détails, cet évènement initié par l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) réunit chaque année des écoles, universités et institutions de recherche venant du monde entier dans le but de concourir avec des véhicules solaires, conçus, développés et fabriqués par des étudiants. L’événement a pour objectifs l’information et la sensibilisation du public à travers plusieurs activités éducatives et pédagogiques.

Le rallye partira de la ville d’Agadir, mènera les participants à travers les montagnes de l’Atlas et une partie du Sahara avant de revenir à Agadir, le dernier jour.

Le Moroccan Solar Race Challenge est la première course de voitures solaires organisée au Maroc se traçant des objectifs pédagogiques et scientifiques. Celle-ci est destinée aux étudiants marocains et étrangers des établissements d’enseignement supérieur, à savoir universités, instituts et écoles d’ingénieurs.

Organisé pour la première fois en 2013, le Moroccan Solar Race Challenge consolide les acquis de l’écosystème du savoir dans la région de Benguerir avec l’Université Mohammed VI Polytechnique et la plateforme Green Energy Park, plateforme de recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables.

Grâce à cet événement, le Maroc se positionne sur le podium international des courses de voitures solaires et est ainsi le premier pays africain à organiser une telle manifestation au service des jeunes étudiants et de l’innovation. Des véhicules solaires, conçus, développés et fabriqués par des étudiants marocains et leurs homologues étrangers vont concourir grâce à l’énergie solaire sans utiliser une seule goutte de carburant.

Chaque année, cette rencontre sportive et technique réunit des écoles, universités et institutions de recherche venant du monde entier. Cette année quinze candidats participent dont des équipes marocaines et étrangères.

Cet évènement labellisé COP22 permet aux étudiants de mettre leurs acquis théoriques en pratique, tout en respectant pleinement l’environnement.

Le Moroccan Solar Race Challenge a aussi comme objectifs l’information et la sensibilisation du public. Plus de 200 écoliers participeront à différents ateliers pédagogiques autour de sujets importants traitant de l’environnement, du changement climatique et des énergies renouvelables.

Un large programme sera proposé à Agadir pour un public de tout âge : des ateliers pédagogiques, parcs de jeux, animations et expositions de prototypes et d’inventions dans le domaine du solaire.

L’IRESEN souhaite faire de cette course «une vitrine technologique des travaux et réalisations des chercheurs marocains dans le domaine». Pour l’heure, les véhicules solaires sont conçus pour participer à des courses et demeurent au stade de prototypes.

