Parc éolien de Dakhla: le Chinois Envision Energy remporte le marché des turbines

Envision Energy, géant chinois des équipements pour les énergies renouvelables, livrera les turbines qui équiperont le futur parc éolien de Dakhla, dont la production d’électricité «verte» alimentera la station de dessalement de Dakhla. Ce projet hybride est développé par les groupes Nareva et Engie.

Le projet de parc éolien de Dakhla prend forme. Le Chinois Envision Energy, spécialiste des équipements et des solutions pour les énergies renouvelables, annonce dans un communiqué publié le mercredi 10 mai la livraison d’éoliennes de 60 mégawatts qui équiperont la future centrale. Cette dernière fournira de l’électricité «verte» à la station de dessalement de l’eau de mer de Dakhla, premier projet marocain du genre à être alimenté à 100% par cette source d’énergie renouvelable.

D’après l’entreprise chinoise, les turbines EN171-5MW qu’il livrera «sont conçues pour offrir des performances et une efficacité élevées, ce qui en fait une solution idéale pour les conditions de vent dans cette région».

Rappelons que le parc éolien de 40 mégawatts (MW) et l’usine de dessalement sont développés par Dakhla Water & Energy Company (Dawec), une joint-venture créée par le groupe Nareva, filiale d’Al Mada, et le groupe français Engie, à travers sa filiale International Power. Les deux parties avaient concrétisé leur collaboration à travers un mémorandum d’entente signé le 22 juin 2022.

Une capacité de 37 millions de mètres cubes par an

«Nous sommes fiers d’entrer sur le marché marocain avec des partenaires de grande valeur comme Nareva et Engie. Envision, en tant que partenaire technologique mondial de premier plan net zéro, s’engage à aider le Royaume du Maroc dans sa transition énergétique verte à travers des révolutions technologiques», a déclaré Didier Beaumont, directeur commercial d’Envision Energy.

D’un budget de 2 milliards de dirhams, la future station de dessalement, dont les travaux devraient s’achever en 2025, disposera d’une capacité de 37 millions de mètres cubes par an. Un volume de 30 millions de mètres cube sera dédié à l’irrigation, alors que les 7 millions millions de mètres cubes restants alimenteront en eau potable la ville de Dakhla et sa région, notamment Bir Anzarane et le nouveau port Dakhla Atlantique.

