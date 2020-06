pont aérien avec la turquie: arrivée à l’aéroport de tétouan de 313 marocains rapatriés

Un total de 313 personnes, dont des bébés et enfants, sont arrivées mardi à l’aéroport de Tétouan Saniat R’mel à bord de trois avions en provenance d’Istanbul, dans le cadre du rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Les trois avions ont atterri, mardi soir, à l’aéroport de Tétouan avec à bord, respectivement 102, 104 et 107 citoyens marocains qui étaient bloqués dans différentes villes en Turquie. Les bénéficiaires de l’opération ont été choisis sur la base de critères humanitaires. L’opération s’est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur sous la supervision des autorités compétentes.

A leur arrivée, ces personnes, munies de leurs masques de protection, ont pu effectuer les formalités douanières et récupérer leurs bagages de manière fluide et ordonnée, tout en se conformant aux consignes de distanciation sociale et des gestes barrières, avec utilisation des bornes distributrices de gels hydroalcooliques.

Elles ont ensuite embarqué dans des bus à destination d’établissements hôteliers situés dans le littoral de Tamuda Bay relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq, où elles seront soumises aux tests de dépistage au nouveau coronavirus (Covid-19) et seront confinées selon les procédures sanitaires en vigueur et dans les meilleures conditions.

Trois avions en provenance d’Istanbul ont atterri à l’aéroport de Tétouan Saniat R’mel, dans le cadre de l’opération de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger, a indiqué le directeur de l’aéroport, Hassan Limouni, affirmant que l’opération s’est déroulée dans le respect des mesures préventives et du protocole sanitaire en vigueur, et ce en coordination avec les autorités locales, la Sûreté Nationale, la Gendarmerie Royale, la douane ainsi que les cadres médicaux du ministère de la Santé.

L’Office national des aéroports a mis en place un plan de reprise des activités aéroportuaires dans les meilleures conditions de manière à protéger les passagers et à restaurer la confiance de chacun, a-t-il ajouté, s’arrêtant sur la mise en place d’outils de désinfection, de séparations physiques et de plaques en plexiglas aux endroits fixes, comme les comptoirs d’enregistrement, comptoirs d’information et salles d’embarquement, afin de garantir les mesures de distanciation sociale.

Le personnel de l’aéroport a bénéficié de sessions de formation en matière de gestion de ce genre d’opérations, tandis que les ressources humaines ont été renforcées pour réduire le risque sanitaire, accélérer les formalités douanières et administratives, et assurer le respect des mesures de distanciation physique. Des caméras thermiques ont également été utilisées pour mesurer les températures des passagers.

Pour sa part, le délégué provincial de la Santé par intérim à Tétouan, Abdenour Boulaich, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que les services de santé ont veillé à prendre un ensemble de mesures au niveau de l’aéroport pour accueillir les Marocains rapatriés, notamment le contrôle de leur état de santé, de leurs températures, ainsi que des symptômes apparents.

Les Marocains rapatriés seront soumis au test de dépistage au nouveau coronavirus, a-t-il fait savoir, notant qu’ils demeureront confinés pour s’assurer de leur état de santé avant de rejoindre leurs familles. Approchées par la MAP, des personnes rapatriées ont fait part, à cette occasion, de leur joie de regagner la mère patrie, exprimant leurs remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour cette noble initiative.

Ils ont également affirmé que le vol, qui a duré cinq heures, s’est déroulé dans de bonnes conditions, mettant l’accent sur les efforts déployés par les consulats du Royaume du Maroc en Turquie, ainsi que les autorités intervenant à l’aéroport de Saniat R’mel pour garantir le déroulement de cette opération dans les meilleures conditions.

A noter que des centaines de Marocains bloqués à l’étranger ont regagné le Maroc à bord de plusieurs vols en provenance de l’Algérie, de la région espagnole d’Andalousie, de Madrid, de Barcelone et des Iles Canaries. Ces opérations de rapatriement se poursuivront et devront concerner prochainement d’autres régions et pays.

Toutes ces opérations suivent le même protocole sanitaire, avec des tests de dépistage au virus à l’arrivée et un confinement de neuf jours dans le cadre du suivi médical nécessaire, le but étant de s’assurer que ces personnes ne constitueront pas un danger pour eux-mêmes ou leurs familles et voisins.

Ces opérations, qui font suite au discours du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, devant la Chambre des conseillers annonçant le début du rapatriement, se dérouleront dans le droit fil de la stratégie globale mise en place au Maroc conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

source : le360.ma