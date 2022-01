Presque 18 millions de cartes bancaires en circulation

Une croissance à deux chiffres en 2021 pour l’activité monétique

Le volume global de l’activité est en progression significative par rapport à l’année 2020, avec une hausse de +17,9% du nombre d’opérations et de +15,4% du montant global.

La reprise est bel et bien là pour l’activité monétique marocaine. En effet, le secteur a connu une reprise remarquable durant l’année 2021. Dans les détails, le volume global de l’activité est en progression significative par rapport à l’année 2020, avec une hausse de +17,9% du nombre d’opérations et de +15,4% du montant global. Le nombre de cartes bancaires émises par les émetteurs marocains a atteint 17,9 millions, dont presque déjà 10,9 millions avec la fonctionnalité du sans contact. «Au 31/12/2021, les cartes émises par les banques marocaines ont atteint un encours de 17,9 millions de cartes (+4,1% par rapport au 31/12/2020) dont 17,8 millions de cartes paiement & retrait sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale CMI et Cobadge CMI-Mastercard», apprend-on auprès du CMI.

L’activité domestique des cartes marocaines poursuit sa progression avec +17,6% en nombre d’opérations et +15,1% en montant global. L’activité paiement s’est montrée plus dynamique que l’activité retrait, avec une progression des paiements de +32,1% en nombre d’opérations et de +25,5% du montant global, tandis que l’activité retrait a connu une progression de +13,8% en nombre d’opérations et de +14,0% en montant global durant l’année 2021 par rapport à l’année 2020. L’activité des cartes étrangères a renoué avec la tendance haussière durant l’année 2021 avec une progression de +29,1% en nombre d’opérations et de +23,5% en montant global par rapport à l’année 2020.

L’activité des cartes marocaines à l’international a réalisé une progression de +25,0% en nombre d’opérations et de +28,0% en montant global durant l’année 2021 par rapport à l’année 2020.

L’activité du paiement via Internet est restée sur un trend fort ascendant avec une progression de +45,0% du nombre d’opérations et de +28,1% du montant global durant l’année 2021 par rapport à l’année 2020.

L’adoption progressive mais forte du paiement sans contact se poursuit. On est ainsi passé d’un ratio contactless de 15,0% en nombre et de 6,3% en montant durant l’année 2020 à un taux de 35,6% en nombre et de 17,7% en montant durant l’année 2021.

e-commerce

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 20,7 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 7,7 milliards DH durant l’année 2021, en progression de +45,0% en nombre et +28,1% en montant par rapport à l’année 2020.

L’activité des paiements en ligne des cartes marocaines a progressé de +44,5% en nombre d’opérations, en passant de 13,8 millions de transactions durant l’année 2020 à 19,9 millions de transactions durant l’année 2021, et de +27,1% en montant, en passant de 5,7 milliards DH durant l’année 2020 à 7,3 milliards DH durant l’année 2021.

L’activité des paiements en ligne des cartes étrangères a progressé de +57,7% en nombre d’opérations, en passant de 503 mille transactions durant l’année 2020 à 794 mille durant l’année 2021, et a progressé de +47,4% en montant, en passant de 303,4 millions DH durant l’année 2020 à 447,1 millions DH durant l’année 2021. L’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 96,2% en nombre de transactions et de 94,2% en montant.

Réseau GAB

L’extension du réseau GAB a ralenti avec l’installation de seulement 206 nouveaux GAB durant l’année 2021, permettant au réseau d’atteindre 7.940 GAB, soit une extension du réseau des GAB de +2,7% par rapport au 31/12/2020. Les villes les mieux équipées sont : Casablanca avec 1.545 GAB, Marrakech avec 662 GAB, Rabat avec 649 GAB, Tanger avec 473 GAB, Agadir avec 415 GAB et Fès avec 398 GAB. Le réseau GAB a réalisé durant l’année 2021, 328,6 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en progression de +14,0%, pour un montant global de 325,3 milliards DH, en progression de +14,2%. Soit une activité mensuelle moyenne de 4.126 opérations de retrait pour un montant global de 4,1 millions DH pour chaque GAB. Le ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés ressort à 2.258 au 31/12/2021.

Cartes marocaines

Durant l’année 2021 et au Maroc, les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 429,8 millions d’opérations pour un montant de 357,2 milliards DH, en progression de +17,6% en nombre d’opérations et +15,1% en montant global des opérations.

Les opérations de retraits par cartes marocaines sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, durant l’année 2021 : 322,9 millions d’opérations pour un montant de 317,2 milliards DH, en progression de +13,8% en nombre d’opérations et une progression de +14,0% en montant par rapport à l’année 2020.

Les opérations de paiements par cartes marocaines auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont totalisé, durant l’année 2021 : 105,2 millions d’opérations pour un montant de 39,8 milliards DH, en progression de +32,1% en nombre d’opérations et de +25,5% en montant par rapport à l’année 2020.

Cartes étrangères

Durant l’année 2021 et au Maroc, les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 12,4 millions d’opérations pour un montant de 14,4 milliards DH avec une progression de +29,1% en nombre d’opérations et de +23,5% en montant. Les opérations de retrait par cartes étrangères sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé, durant l’année 2021 : 5,8 millions d’opérations pour un montant de 8,1 milliards DH, en progression de +26,0% en nombre d’opérations et de +26,6% en montant par rapport à l’année 2020. Les opérations de paiement par cartes étrangères auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont totalisé, durant l’année 2021 : 6,6 millions d’opérations pour un montant de 6,2 milliards DH, en progression de +32,3% en nombre d’opérations et de +20,8% en montant par rapport à l’année 2020.

source : aujourdhui.ma