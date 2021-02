Programme Covax : Le Maroc recevra 1.881.600 doses du vaccin d’AstraZeneca

L’Inde à elle seule réceptionnera 97,2 millions de doses

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié les premières prévisions de distribution des vaccins aux pays participants au programme Covax. Rappelons que ce programme a été conçu pour garantir un accès équitable aux vaccins anti-Covid. Les pays participants devront recevoir les doses de vaccin durant les prochains mois.

Selon le document, il est prévu une distribution indicative de 240 millions de doses de vaccin AstraZeneca/Oxford, sous licence du Serum Institute of India (SII), 96 millions de doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, dans le cadre du contrat d’achat anticipé entre Gavi, l’Alliance du vaccin et AstraZeneca pour les deux premiers trimestres de 2021 et 1,2 million de doses promises du vaccin Pfizer-BioNTech.

Le Maroc figure ainsi dans la liste des pays bénéficiaires du programme Covax. Selon les prévisions, le Royaume recevra 1.881.600 doses du vaccin d’AstraZeneca.

Parmi les autres pays du Maghreb, il y a lieu de relever que l’Algérie recevra 2.200.800 doses du même vaccin que le Maroc. Pour ce qui est de la Tunisie, le nombre de doses du vaccin AstraZeneca s’élève à 592.800 et 93.600 doses du vaccin de Pfizer et BioNTech.

La Mauritanie réceptionnera 360.000 doses du vaccin d’AstraZeneca fournies par le Serum Institute of India. Les pays qui recevront le plus grand nombre de doses au cours de ce semestre sont l’Inde avec 97,2 millions de doses, le Pakistan (17,2 millions), le Nigeria (16 millions), l’Indonésie (13,7 millions), le Bangladesh (12,8 millions) et le Brésil (10,7 millions), l’Ethiopie (8.928.000). Il est aussi à noter que des pays riches figurent également dans la liste des bénéficiaires.

C’est notamment le cas du Canada (1.903.200 doses), l’Andorre (26.400), Monaco (7.200), la Nouvelle-Zélande (249.600), le Qatar (144.000) et l’Arabie saoudite (1.747.000). Signalons que le dispositif Covax prévoit actuellement que 1,2 million de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech seront mises à la disposition de moins de vingt pays au cours du premier trimestre 2021.

Les pays qui seront les premiers à recevoir ces doses de vaccin sont : Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Colombie, Salvador, Géorgie, Maldives, Moldavie, Mongolie, Pérou, Philippines, République de Corée, Rwanda, Afrique du Sud, Tunisie, Ukraine et Cisjordanie et Gaza.

«Des volumes supplémentaires de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech seront disponibles au cours du deuxième trimestre et au-delà, conformément à l’accord d’achat anticipé signé entre Gavi et Pfizer-BioNTech pour un maximum de quarante millions de doses», indique le dispositif Covax dans ses prévisions.

Les doses totales couvrent en moyenne 3,3% de la population des 145 participants, en ligne avec l’objectif de 3% de couverture sur les six premiers mois de 2021.

source : aujourdhui.ma