PSG: Achraf Hakimi rassure sur son état de santé

Incertain pour le déplacement du PSG à Nice, ce samedi, Achraf Hakimi donne de ses nouvelles à l’approche du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Le Paris SG se rend à Nice, dernière étape avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions, au Real Madrid mercredi (aller: 1-0), sans son homme fort Kylian Mbappé, suspendu. Le buteur a été sanctionné pour accumulation de cartons.

Marco Verratti, épinglé après ses propos sur l’arbitrage de Nantes-PSG (3-1), ne purgera son match de suspension que la semaine prochaine.

Du côté de l’infirmerie, Sergio Ramos (mollet), Ander Herrera (gêne musculaire) et Leandro Paredes (adducteurs) devraient être trop justes pour réintégrer le groupe. Absent de dernière minute contre Saint-Etienne (3-1) samedi, le latéral marocain Achraf Hakimi (quadriceps) est incertain.

«Chaque jour qui passe, je me sens mieux», a confié ce jeudi le Lion de l’Atlas au Parisien . «Aujourd’hui en France. On y va petit à petit et on verra l’évolution. Grâce à Dieu, ce n’est pas grave. Je suis en train de revenir sur le terrain», a-t-il ajouté.

Selon le média français, il faudra attendre le communiqué médical du club pour connaître la décision du staff, mais la prudence était de mise ce jeudi au camp des Loges.

source : le360.ma