PSG: l’agent d’Achraf Hakimi s’exprime sur l’avenir de son joueur

L’avenir d’Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain interroge à l’approche du mercato estival et du possible départ de son coéquipier et ami Kylian Mbappé au Real Madrid. L’agent du Marocain clarifie la situation.

Alejandro Camano, agent d’Achraf Hakimi, s’est exprimé au sujet de l’avenir de son client, ce mardi 3 mai, lors d’un passage dans l’émission Como te va?

«Hakimi est un joueur du PSG, il est heureux, il nous reste 4 ans de contrat, il est jeune et veut continuer à grandir au sein de ce club», a déclaré son représentant.

Si les rumeurs les plus farfelues sont nées autour de l’avenir du latéral polyvalent, c’est d’abord à cause de sa relation avec Kylian Mbappé. L’international français et le Lion de l’Atlas sont très proches.

Le premier est perpétuellement envoyé au Real Madrid et le second pourrait être tenté de le rejoindre et de retrouver son club formateur.

Le deuxième élément qui prête à confusion, c’est le fait que Hakimi n’entretienne pas forcément des relations idylliques avec le contingent sud-américains du PSG, sur et en dehors des pelouses.

Pour l’heure, il est bien au PSG et ne prévoit pas de changer d’air.

source : le360.ma