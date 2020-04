RAMADAN 2020 À LA TÉLÉVISION: VOICI CE QUI NOUS ATTEND

La programmation ramadan sur les deux chaînes marocaines sera-t-elle impactée par la crise du coronavirus? Pour l’instant, les responsables n’ont pas encore assez de visibilité pour pouvoir s’exprimer sur la question. Voici la grille de 2M et Al Aoula.

Les deux chaînes de télévision nationales Al Aoula et 2M viennent de dévoiler leur grille ramadan. À première vue, la programmation est aussi diversifiée que les années précédentes. L’interdiction des rassemblements depuis début mars, l’état d’urgence sanitaire et toutes les restrictions qui vont avec, semblent n’avoir pas eu d’impact sur la grille ramadan.

Adil Chquiry, responsable marketing et digital au groupe Soread 2M, précise que la majorité des tournages avaient été bouclés avant le confinement, et ceux qui devaient se poursuivre se sont achevés dans le respect des consignes des autorités. « Nous avons respecté toutes les circulaires et aussi celle du Centre cinématographique marocain qui stipule qu’il ne doit pas y avoir plus de 30 personnes sur un lieu de tournage. Chose que nous avons bien entendu appliquée, en veillant aussi à faire respecter les mesures barrières contre la propagation du coronavirus » souligne-t-il.

Côté publicité, pour l’instant, les deux chaînes n’ont pas réellement de visibilité sur le taux d’investissement des grands annonceurs en cette période de crise sanitaire. « Nous avons des campagnes publicitaires comme d’habitude et nous avons tenu plusieurs réunions avec les annonceurs, via visioconférence, pour présenter notre grille et mettre en place la stratégie ensemble. On attend de voir, nous espérons que nos annonceurs feront preuve de solidarité et d’esprit patriotique », explique Adil Chquiry.

Voici les programmes phares du mois de Ramadan

Sur Al Aoula

Souhlifa, tous les jours à 20h15, réalisé par Hamza Afif avec Yassar Lamghari et Israa Benkrara et Fati Jamali.

Serba, tous les jours à 19h15, Rachid Rafik Aziz Dada, Rafiq Boubker, réalisé par Ali Tahiri.

Yacout et Anbar, tous les jours à 20h20, réalisé par Mohamad Nasrat avec Nora skalli, Aziz Hattab, Rabii Skalli et Houda Sadki.

Series hebdomadaires

Kadiat Omr, chaque mercredi a 22h30, réalisé par Morad El khaoudi, avec Mohamed Khouyi, Adnane Mouhejja, Meriem Bakkouche.

Wlad El Mokhtar, chaque lundi à 22h30, réalisé par Ali Tahiri et Rita Kessar, avec Amine Naji Driss Roukh et Omar Lotfi, Sahar Seddiki.

Morjana, chaque mardi à 22h30, réalisé par Mohamed Chrif Tribak avec Mohamed Khouyi, Abdesslam Bouhssini, Hassan Foulane, Sanae Bahhaj.

Téléfilms inédits tous les samedis à 22h30

Al Madi La Yaoud, réalisé par Brahim Chkiri, avec Rabie Qati, Kalila Bounaylat et Hicham Bahloul.

Lcongé, avec Kamal Kadimi, Touria El Alaoui, Fatima Atif.

Lbalizza, réalisé par Hamid Basket, avec Ahed Yarziz, Mouhcine Malzi.

Lhamza, réalisé par Abdelali Toukouna alias Ferkous Fadila Benmoussa, Ferkous et Bouchra Ahriche.

Attakrim, réalisé par Hamid Ziane, avec Mohamed Khouyi Yassine Ahejjam, Naima Lemcherqui.

Sur 2M

La série en prime time La coopérative, tous les jours à 19h45, fait partager la vie mouvementée d’une coopérative agricole fondée par les femmes d’un village du Moyen Atlas.

Avec Mohamed Khiari, Jamila El haouni, Souad Hassan, Fadoua Taleb, Aziz Hattab, Aya Yadini, Zahira Sadiq, Hasna Moumni, Mohamed Dahra, Oussama Ramzi.

Le thriller social Assir Almadfoune, tous les jours à 20h30, raconte le retour au quartier d’Othmane après dix ans d’absence, suite au meurtre de son meilleur ami, dont il fut accusé.

Avec Nadia Kounda, Oussama Bastaoui, Sanae Alaoui, Nasser Akabab, Salwa Zahrane, Adil Abatorab, Saida Baadi, Salah Bensaleh, Naima Ilias, Abdellatif Chaouki, Abdelilah Ajil Nabil Manso.

Le drame social Héritage, tous les jours à 22h15, s’organise autour de Lhaj Ammar, patriarche dirigeant tout le monde à la baguette et qui, confronté à sa fin proche, doit choisit un successeur.

Avec Ismail Abou Al Kanater, Yassine Ahejjam, Rabii Skalli, Youssef El Joundi, Abdellatif Chaouqi, Rabi El Kati, Khadija Manar, Reda Courdy, Insaf ZerouaL, Hajar Masdouki, Jamal Laabassi, Khadija Adly.



Le polar sociologique Alghariba, tous les jours à minuit, fait vivre le parcours de Souad, femme battante ayant réussi à l’étranger et confrontée à un retour au pays difficile.

Avec Fatima Zahra Bennacer, Jamila El Haouni, Ibtissam Laroussi, Mourad Hmimou, Hicham Bahloul, Mehdi EL Ouazzani, Naima Lamcharki, Messaoud Bouhcine.

Zhar lbatoul, chaque lundi à 22H15, drame historique, où les traditions épiques du grand Sud marocain s’incarnent dans la belle l’Batoul, promise au noble Nasser, caïd du Tafilalet. Lorsque celui-ci est injustement accusé d’assassinat, elle se battra pour l’arracher des griffes du perfide commandant Barroudi.

Avec Salma Rachid, Rabii El Kati, Fati Jamali, Said Ait Baja, Omar Lotfi, Anouar El joundi, Jihane Kidari, Hasna Moumni.

Tendance, chaque vendredi soir, Hassan El Fad passe au crible toute la société marocaine et s’amuse à tourner en dérision les situations de la vie quotidienne à travers une galerie de personnages hilarants et de portraits loufoques.

Sans oublier Mchiti Fiha, la caméra cachée qui revient, tous les jours après le ftour, avec de nouveaux pièges qui testeront le sang froid des célébrités marocaines dans un cadre humoristique.

source : le360.ma