Ramadan 2021: voici la grille des programmes de la chaîne Al-Aoula

Voici ce que propose Al Aoula pour ce mois sacré:

Cinq programmes quotidiens

– Réalisée par Mourad El Khaoudi, avec entre autres, Mohammed Khouyi, Nasser Akbab, Fatima Zahra Lahrach, Rajae Latifine et Omar Lotfi.. la comédie « Ahlam city » sera diffusée tous les jours à 18H30.

Synopsis: Après plusieurs années de dur labeur, Zineb parvient enfin à acquérir la maison de ses rêves. Très vite, ce rêve de vie paisible tournera court suite à un conflit avec leur voisin, « Zaitouni », propriétaire d’un terrain qu’il entend bien exploiter. En dépit de tous ces désaccords et contre toute attente naîtra une histoire d’amour entre le fils de ce dernier et la fille de la famille Hammadi. Cela parviendra-t-il à apaiser les tensions et à mettre un terme à la rivalité entre les deux clans?

– « Kehwa ness ness », une comédie sociale qui se déroule dans un café, microcosme de notre société. De nombreuses personnes s’y côtoient avec leurs histoires, leurs peurs et leurs espoirs.

A travers cette série et sur un ton léger et humoristique, plusieurs phénomènes sociaux seront abordés. A l’affiche, Mohammed Bassou, Mohammed Atir, Badia Senhaji.. Cette série a été réalisée par Hicham Jebbari et sera diffusée tous les jours à 19H10.

– Le sitcom « Dar l’hna » qui aborde la sépartation d’un couple à soixante-dix ans révolus! Il a été réalisé par Driss Aroukh. Rendez vous à 19H30 avec Mohammed Ljem, Nezha Regragui, Abdessamad Mitfah Lkhair, Adil Abatourab, Jalila Tlemci et Rachid Rafik.

– De la fiction avec « Bnat lassas ». C’est l’histoire de Aicha et Hanane qui n’auraient jamais dû se retrouver à la rue. Addict au jeu et à l’alcool, c’est leur père qui les a placées dans une telle situation après avoir tout vendu pour céder à ses vices. Loin de leur village natal, elles se retrouvent sans toit à Casablanca. C’est une autre réalisation de Driss Aroukh. Rendez vous à 20H10 avec Aziz El Hattab, Souad Khoyi, Dounia Boutazout, Mouna Fettou, Sandia Tajdine.

– Retour de la série, »Al madi la yamout 2″. Synopsis: Saâd El Ghali et sa famille croyaient en avoir fini avec le cycle infernal de la vengeance dans lequel ils avaient été entraînés.

Rendez vous à 22h15 pour découvrir la suite de cette série réalisée par Hicham Jebbari avec Rachid El Ouali, Fatima Khair, Amine Ennaji, Fatima Zahra Bennaser, Ahlam Zaimi et Nasser Akbab..

Les rendez-vous hebdomadaires

– « Salef Aadra », un drame social qui relate la vie d’une jeune femme, belle et intelligente, dont la vie n’est pas pour autant facile. Il s’agit d’une réalisaion de Jamila El Bourji Benissa.

Rendez vous tous les jeudis à 22H50 avec Houda Sedqi, Abbas kamil, Rabii El Quati, Amal Temar, Jaouad Sayh..



– « Al bouyout asrar », une série dramatique réalisée par Alae Akaaboune qui présente l’histoire d’un homme d’affaires avide d’argent et de pouvoir. A cause de ses pratiques machiavéliques, de nombreuses familles autrefois aisées se sont vues dépouillées de leurs biens; en toute impunité. Qu’adviendra-t-il alors de lui? Pour le savoir, rendez vous tous les lundis à 22H45 avec Mohammed Khouyi, Saida Baadi, Said Bey, Maria Lalouaz, Hajjar El Masdouki et bien d’autres.

– « Sla w slam », dont l’histoire évolue dans le milieu des « neggafats » fameux organisateurs de mariages et acteurs essentiels de leur réussite. Il s’agit d’une réalisation de Zakia Tahiri. Rendez vous chaque mercredi à 22H45 avec Fadoua Taleb, Youssef Joundy, Mounia Lamkimel, Saad Mouafaq, Zineb Ennajm et bien d’autres

Des téléfilms tous les dimanches à 22H15

– « Moulat al ward », une comédie sociale porteuse de messages et de vérités. C’est l’histoire de Omar et de sa famille qui se retrouvent totalement démunis après avoir longtemps vécu dans l’aisance. Une réalisation de Abdallah Toukouna avec Abdallah Ferkous, Jamila El Haouni, Abdessamad Miftah El Kheir, Mohammed El Athir et Majida Aznak.

– « Al qafez », qui raconte les péripéties de Said qui se retrouve du jour au lendemain au cœur d’un terrible imbroglio. Une réalisation de Youness El reguab avec Tariq El Boukhari, Hasna El Moumni, Badri Mansour, Yassine Ahjam, Sandia Tajeddine, Rafik Boubker

Documentaire d’évasion, émission et série documentaires

– « Amalay », documentaire d’évasion et de découverte qui permet au téléspectateur de découvrir une dizaine de régions marocaines. Rendez vous tous les mercredis à 23H30.

– « Alf mrahba », une émission dédiée à l’art de vivre à la marocaine. Il y a selon les régions, des codes à respecter, des attitudes à adopter et toujours bien sûr une chaleur à transmettre et un sourire à arborer. Rendez vous tous les mardis à 22H45.

– A travers « Al Mouggar », Al Aoula met la lumière sur l’un des pans essentiels du patrimoine culturel immatériel du Maroc: les moussems. Une série documentaire leur est entièrement consacrée tous les vendredis à minuit.

Débats et émissions religieuses

– « Haya ala al falah », quatre épisodes hebdomadaires qui s’arrêtent pendant le mois sacré sur la grâce divine, la force et les mérites d’un simple sourire, l’amour d’autrui.. Rendez vous tous les mercredis à Minuit

– « Athar wa nadar », une émission de débat intellectuel et une analyse contemporaine de la pensée islamique. Rendez vous tous les lundis à minuit.

– « Fi dilal Al Islam »: Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l’Islam et ses principes fondamentaux? Cette émission quotidienne est là pour vous éclairer.

– « Hadith assaim », une émission quotidienne vise à sensibiliser le grand public aux bienfaits du jeûne et à lui rappeler les règles de bonne conduite inspirées des principes de l’Islam.

– « Addourous Al Hassania », des causeries religieuses consacrées à l’exégèse du saint Coran et à l’explication des préceptes de l’Islam. Il s’agit d’un rendez-vous renouvelable chaque mois de Ramadan pour mettre en valeur la grandeur de l’Islam modéré, inspiré du saint Coran et de la sounna.

– « Al Massira al qoraania », Tout au long du mois de Ramadan, les psalmodies vous sont proposées sur Al Aoula. Plusieurs maîtres du tajwid se prêtent à cet exercice de lecture, source de bien-être et de sérénité à raison de deux Ahzabs par jour.

Une soirée chaque samedi

Enfin, la soirée « Jmaatna zina » sera diffusée chaque samedi à 22H50. Il s’agit de soirées animées qui vous donne rendez-vous chaque semaine avec de nombreux artistes et s’engage à donner un coup de projecteur sur le riche panorama musical marocain. Toutes les régions du Royaume seront représentées.

source : medias24.com