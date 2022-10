Recettes touristiques: les indicateurs au vert

La valeur ajoutée du secteur touristique s’est accrue de 155,9% en un an, réduisant ainsi le gap avec les réalisations d’avant la crise de ce secteur. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Les recettes touristiques ont atteint 52,2 milliards de dirhams au cours des huit premiers mois de 2022, en augmentation de 155,9% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances. Ces recettes enregistrent un taux de récupération par rapport à leur niveau antérieur à la crise de 99%, après 39% un an auparavant, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d’octobre 2022, relayée par le quotidien Aujourd’hui le Maroc du 27 octobre.

Ladite note fait aussi savoir qu’au deuxième trimestre 2022, la valeur ajoutée du secteur touristique s’est accrue, réduisant ainsi le gap avec les réalisations d’avant la crise. Ce redressement notable serait maintenu à la deuxième moitié de l’année, favorisé par la bonne tenue de la demande à la destination Maroc et la poursuite des mesures gouvernementales pour soutenir l’activité du secteur. La mesure la plus récente porte sur la levée des restrictions sanitaires à l’entrée du Royaume, entrée en vigueur à partir du 30 septembre 2022.

La valeur ajoutée du secteur touristique s’est raffermie de 50,3% au T2-2022, après une hausse de 25,3% au T1-2022, malgré la fermeture des frontières nationales lors des cinq premières semaines de l’année 2022. En moyenne, la valeur ajoutée du secteur s’est améliorée de 37,8% au terme du premier semestre 2022, après +29,3% un an auparavant. Comparée à son niveau d’avant crise (année de référence 2019), le recul de la valeur ajoutée du secteur s’est atténué à -24,2% au T2-2022, après -35,7% au T1-2022 et -49,6% au T2-2021, soit en moyenne -29,9% à fin juin 2022, au lieu de -49,1% l’année précédente.

Pour ce qui est du troisième trimestre 2022, la croissance remarquable des recettes touristiques observée depuis la réouverture des frontières nationales par rapport à leur niveau pré-crise, s’est consolidée par une performance de +38,8% au cours du mois d’août et de +15,6% au cours du mois de juillet 2022, soit un raffermissement de 29,1% lors de ces deux mois par rapport aux mêmes mois de 2019.

Ainsi, près de 93% des recettes touristiques enregistrées au cours du troisième trimestre 2019 ont été récupérées durant les deux premiers mois du troisième trimestre 2022 uniquement, indique le quotidien.

Pour ce qui est du nombre des arrivées à la destination Maroc, il a atteint 3,2 millions d’arrivées au cours des mois de juin et de juillet 2022, soit quasiment le même niveau atteint durant la même période de l’année 2019. Au terme du premier semestre 2022, le nombre des arrivées s’est établi à 3,4 millions de touristes et celui des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés, à 6,2 millions de nuitées, en amélioration respectivement de 303,4% et 128,9% par rapport à fin juin 2021. Comparés à leur niveau pré-crise (fin juin 2019), les arrivées et les nuitées ont représenté respectivement 63% et 54%, incorporant un taux de récupération au T2-2022 de 88% pour les arrivées et de 70% pour les nuitées.

